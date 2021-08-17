Önce deprem sonra da tropik fırtına vurdu... Haiti bir değil tam iki kez yıkıldı!

Hafta sonu yaşanan korkunç depremin ardından Haiti bu kez de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Haiti, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi.

Yetkililer, Grace tropik fırtınasının yol açtığı şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın, Haiti'nin depremde en ağır hasar gören güneybatısında etkili olduğunu bildirdi.

Yağışlardan başkent Port-au-Prince de etkilendi. Haiti Başbakanı Ariel Henry, gazetecilere "istisnai bir durumla karşı karşıya oldukları" açıklamasını yaptı.

Les Cayes Genel Hastenesi Müdürü Gede Peterson, depremde yaralananlar için hastane dışına çadırlar kurmayı planladıklarını, ancak yetkililerin bunun güvenli olmayacağını söylediğini aktardı.

Tropik Grace fırtınasının Haiti'den sonra Jamaika ve Küba'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 1419 kişi ölmüş, 6 bin 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1419'a çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

HAİTİ'DE 2010'DA MEYDANA GELEN DEPREM

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

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