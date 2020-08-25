‘Önce çocuklarım’ dedi, Trump’ı bıraktı

Conway kararını duyurduğu açıklamasında, “Sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı” ifadesini kullandı. Dört çocuğu bulunan Conway’ın 15 yaşındaki kızı Claudia, cumartesi günü Twitter’dan annesinin kurultayda Trump için konuşacak olmasından üzüntü duyduğunu yazmıştı.

RESMEN BAŞKAN ADAYI

Bu arada dün başlayan Cumhuriyetçi Parti Kongresi’nde Donald Trump “dört yıl daha” sloganları ile resmen başkan adayı ilan edildi. Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde düzenlenen kongrede delegelere hitap eden Trump, rakiplerinin “oyları çalacakları” iddiasını yineleyerek, “Çok, çok dikkatli olmalıyız” dedi. Korona salgını nedeniyle postayla oy kullanmaya olan talep artışı ülkede seçim güvenliğine ilişkin tartışmalara neden oluyor.