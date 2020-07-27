Önce ABD şimdi de Meksika! Hanna kasırgası yıkmaya devam ediyor

Meksika Sivil Savunma makamlarının açıklamasına göre, Hanna Kasırgası, ABD'nin Teksas eyaletini vurmasının ardından tropik fırtınaya dönüşerek, Meksika'nın kuzeybatısının çeşitli bölgelerinde sele neden oldu. Fırtınanın yerel saatte öğleden sonra saatte 90 kilometreye ulaşması beklenirken, selden Tamaulipas eyaletinde bulunan 20 mahalle etkilendi.



Öte yandan, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinden Nuevo Leon'da nehir ve akarsuların akışında tehlikeli boyutlarda yükselmeler başladı.

Selin etkili olduğu eyaletlerde gerekli önlemler alınmaya çalışılırken mal ve can kaybı henüz bildirilmedi.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ülkedeki Hidalgo, Progreso ve Granjeno eyaletlerinde meydana gelebilecek sel ve taşkına yönelik uyarıda bulundu.



ABD'de dün Hanna kasırgasının vurduğu Teksas eyaleti için sel uyarısı yapılmıştı.