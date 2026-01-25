Önce ABD güvenliği... Pentagon yeni stratejisini açıkladı

Haberin Devamı

Pentagon’un yayımladığı belgede, Donald Trump yönetiminin selefi Joe Biden yönetiminden birçok konuda köklü yaklaşım farklılıklarına gittiği görülürken, belge, Avrupa ve diğer bölgelerdeki müttefiklere sağlanan desteğin “daha sınırlı” olacağını ilan ediyor. Belgeye göre Pentagon önümüzdeki dönemde anayurt güvenliği ve Batı Yarımküre’nin korunmasını ilk sıraya yerleştiriyor. Özellikle Avrupa’nın kendisi için daha hayati olan tehditlerde liderliği üstlenmesi gerektiği vurgulanan belgede, krizlerde müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

ÖNCELİK ULUSAL SAVUNMA

Ordunun ilk önceliği olarak “ulusal savunmaya” işaret edilen belgede, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, Panama Kanalı ve Grönland gibi Batı Yarımküre’deki önemli yerlerin korunmasının yanı sıra hava, siber ve nükleer savunmanın güçlendirilmesine odaklanıldığı vurgulanıyor.

Strateji belgesinde Çin ile “saygılı ilişkiler” kurulması gerektiği vurgulanırken, Rusya tehdidi NATO’nun doğu kanadını etkileyen ancak “yönetilebilir” bir risk olarak tanımlanıyor. Belgede, Çin’in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan’a ise hiçbir atıf yapılmaması dikkat çekiyor. Biden döneminde hazırlanan önceki strateji belgesinde Çin “ABD’nin en belirleyici meydan okuması”, Rusya ise “akut tehdit” olarak tanımlanmıştı. “Sınır güvenliği ulusal güvenliktir” ifadesi de askeri önceliklerin iç güvenlikle ilişkilendirildiğine işaret ediyor.