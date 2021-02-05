Ona Ã¶lÃ¼sÃ¼n dediler... YÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Fransa'da resmi kayÄ±tlara yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶lÃ¼ olarak kaydedilen ve varlÄ±klarÄ±na el konmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bir kadÄ±n, tam Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Ã¶lmediÄŸini kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Jeanne Pouchain'Ä±n garip ama bÃ¼yÃ¼k bir sorunu var: Resmi kayÄ±tlarda Ã¶lmÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–zellikle de Ã¶denmemiÅŸ borÃ§larÄ± olduÄŸu iddialarÄ± Ã¼zerine yetkililerin malÄ±na mÃ¼lkÃ¼ne el koymaya giriÅŸmesinden beri sÃ¼rekli bir korku iÃ§inde yaÅŸÄ±yor.

Jeanne Pouchain, "Sorunum, Ã¶lmÃ¼ÅŸ olduÄŸumun ilan edilmesi" diyor.

Ä°nanmasÄ± zor gelebilir ama Lyon yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸayan 58 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelen tam da bu.

Kimlik belgesi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ehliyetinin sÃ¼releri dolup yenilenmeyince, sosyal gÃ¼venlik numarasÄ± ve saÄŸlÄ±k sigortasÄ± da iptal edilmiÅŸ.

"Ã–lÃ¼yÃ¼m. Mahkemelere gÃ¶re Ã¶lÃ¼yÃ¼m, resmi kurumlara karÅŸÄ± Ã¶lÃ¼yÃ¼m. Herkes beni Ã¶lÃ¼ sayÄ±yor" diyen Pouchain yerel bir televizyon kanalÄ±na konuÅŸtu.

"Cehennemi bir dÃ¶ngÃ¼ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m hissini yaÅŸÄ±yorum. ArtÄ±k dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rsam, bir sorun yaÅŸarsam neler olabileceÄŸini bilmiyorum. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmam gerekiyorsa kapanÄ±ÅŸ saatine yakÄ±n kafamÄ± eÄŸerek Ã§abucak ihtiyaÃ§larÄ±mÄ± alÄ±p Ã§Ä±kÄ±yorum."

Evin birÃ§ok ihtiyacÄ±nÄ± eÅŸinin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± arabayÄ± da onun kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Pouchain "Sabah kalkÄ±yorum. GÃ¼nÃ¼n geÃ§mesi iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" diye ekledi.

Bu yeni bir sorun da deÄŸil. Jeanne Pouchain Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Ã¶lÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã–LÃœ MÃœ DÄ°RÄ° MÄ°?

Tabii kayÄ±tlara gÃ¶re artÄ±k hayatta sayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olmuÅŸ.

"Lyon Temyiz mahkemesinin bir kararÄ±yla artÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± keÅŸfettim" diyor.

"Mahkeme ilamÄ±nÄ± getiren gÃ¶revliler bana 'merhum' Jeanne Pouchain'den sÃ¶z ettiler. Belgeleri aÃ§Ä±p baktÄ±ÄŸÄ±mda, gerÃ§ekten de Ã¶lmÃ¼ÅŸ olduÄŸumu anladÄ±m."

Â

MAHKEME KARARI

YanlÄ±ÅŸlÄ±klar silsilesinin, eski bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Jeanne Pouchain'i dava etmesiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Pouchain'in yÄ±llar Ã¶nce aÃ§tÄ±ÄŸÄ± temizlik ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi bundan neredeyse 20 yÄ±l Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tazminat davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Dava FransÄ±z yargÄ± sisteminin karmaÅŸÄ±k yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde oradan oraya gÃ¶nderilirken uzun yÄ±llar geÃ§ti ve en son gittiÄŸi Lyon'daki mahkeme 2017 yÄ±lÄ±nda bu kiÅŸiye tazminat Ã¶denmesini kabul etti.

Fakat Jeanne Pouchain bÃ¼tÃ¼n bu zamanlar iÃ§erisinde kendisine hiÃ§bir zaman bir duruÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ya da davayla ilgili bilgi gelmemiÅŸ olduÄŸunu dolayÄ±sÄ±yla tazminat kararÄ±na ya da "Ã¶lmÃ¼ÅŸ bir kiÅŸi" olarak yeni statÃ¼sÃ¼ne itiraz etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

BÃ¶yle olunca da Ã¶lÃ¼ olduÄŸu varsayÄ±larak, eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na vermesine hÃ¼kmedilen 17 bin dolar deÄŸerindeki tazminat, kocasÄ± ve oÄŸlundan tahsil edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ.

Ama mahkeme kararÄ±nÄ±n tek sonucu mali deÄŸil.

Jeanne Pouchain'in hayatÄ± tamamen alt Ã¼st olmuÅŸ.

"Birisi kapÄ±yÄ± Ã§alsa, korkup saklanÄ±yorum. Daha hangi kÃ¶tÃ¼ haberler gelecek bilmiyorum" diyor.

'SADECE Ä°KÄ° KERE YAÅžANIR'

ÃœÃ§ yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r Pouchain FransÄ±z makamlarÄ±nÄ± hayatta olduÄŸuna inandÄ±rmaya ve yasal olarak tekrar kayÄ±tlara geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

"Devletin bana kimliÄŸimi geri vermesini istiyorum. KimliÄŸim elimden alÄ±ndÄ±. HayatÄ±mÄ±, ailemi, kocamÄ±, oÄŸlumu, sosyal Ã§evremi geri istiyorum" diyor.

GeÃ§en hafta Pouchain'in avukatÄ± bir mahkemeye, FransÄ±z yargÄ± sisteminde gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± kayÄ±tlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetiyle baÅŸvurdu.

AvukatlarÄ± buradan hareketle, Pouchain'in Ã¶lÃ¼ olduÄŸuna iliÅŸkin olarak dava dosyasÄ±na konulan belgenin geÃ§ersizliÄŸini kanÄ±tlamayÄ± ve daha Ã¶nce onun Ã¶lmÃ¼ÅŸ olduÄŸu varsayÄ±mÄ±na dayanarak verilmiÅŸ kararÄ±n da iptalini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

NASIL OLABÄ°LDÄ°?

Bu hatalar zincirinin tam olarak nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konusunda herkes farklÄ± bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor.

Pouchain'in avukatÄ± Sylvain Cormier AFP haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± onun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti ve herhangi bir kanÄ±t sunmadÄ±ÄŸÄ± halde herkes ona inandÄ±" diye konuÅŸtu.

Tazminat davasÄ±nÄ± aÃ§an kiÅŸi ise henÃ¼z basÄ±na konuÅŸmuÅŸ deÄŸil ve kimliÄŸi de aÃ§Ä±klanmadÄ± ama avukatÄ± Pouchain'in baÅŸÄ±na gelenlerde sorumluluÄŸu olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

DavacÄ±nÄ±n avukatÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Pouchain tazminat Ã¶demekten kaÃ§Ä±nmak iÃ§in Ã¶lmÃ¼ÅŸ gibi yaptÄ± ve mahkeme celplerine cevap vermedi.

Sorumlusu kim olursa olsun kesin olan Jeanne Pouchain'in Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Ã¶lmÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼.

Ama olumlu bir haber de almÄ±ÅŸ. BaÅŸvurduÄŸu resmi dairelerden biri ona, kendisini artÄ±k yaÅŸÄ±yor gÃ¶sterdiklerini bildirmiÅŸ.

Jeanne Pouchain bunu "yeniden doÄŸuÅŸu" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Â