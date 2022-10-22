Ona ‘kâbus’ varyantı diyorlar… Enfeksiyon sayısı ikiye katlandı: Covid-19’da baskın tür haline gelebilir!

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İngiliz medyasında hemen tüm manşetlerde kendine yer bulan yeni habere göre Omicron’un yeni alt varyantı 'Scrabble' suşları yayıldıkça ay sonuna kadar ülkede baskın hale gelebilir.

Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonlarının üç ay içinde ilk kez 2 milyonu aştığını söylüyor.

17'DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Bilimsel sınıflandırmaya göre XBB olarak bilinen tür, Asya ve Avrupa'da 17'den fazla ülkede bulundu.

XBB, medya tarafından 'kâbus varyantı' olarak adlandırılan bir Covid-19 suşu ve tespit edildiği ülkelerde enfeksiyon sayısını hızla ikiye katlıyor.

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Bu varyant Asya medyası tarafından bu kadar hızlı yayıldığı ve aşılanmış veya doğal bağışıklığı olanlarda bile bağışıklık sisteminden kaçtığı için bir 'kâbus' olarak adlandırıldı.

Öte yandan bu varyantın daha ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair bir işaret yok.

"DİĞERLERİNDEN FARKLI DEĞİL"

UC Berkeley bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, San Francisco Chronicle'a varyantın 'diğerlerinden farklı olmadığını' söyledi.

Swartzberg, XBB'nin 'kâbus' olarak adlandırılmasına tepki göstererek “Bu oldukça sorumsuz bir raporlama çünkü tüm bu değişkenlerin ne anlama geldiğini bilmek imkânsız.”

John Swartzberg, ortaya çıkan bu yeni tür Omicron’u “Hayatta kalmak için benzer bir yaklaşım kullanan bir dizi yeni varyant görüyoruz. Aşılardan bağışıklık kazanma şeklimizden ve başak proteinindeki değişikliklerle önceki enfeksiyonlardan kazanılan bağışıklıktan kaçınmanın yollarını buluyorlar.” AŞI VE ÖNCEKİ ENFEKSİYON YOLUYLA KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR

Profesör Christina Pagel de The Independent'a, aşı olmalarının üzerinden aylar geçen ve hatırlatma dozu olmayan genç yetişkinlerin kış boyunca 'önemli dalgalar' halinde enfekte olabileceğini ve bunun da sağlık sistemi, sağlık çalışanları ve okula gidenler ve okul personelleri için sıkıntı yaratabileceğini aktardı.

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Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta Omicron'un yaklaşık 300 alt varyantının dünyayı dolaştığını ve hepsinin artan bulaşma ve bağışıklıktan kaçma belirtileri gösterdiğini söyledi.

XBB varyantı ilk olarak ağustos ayında Hindistan'da bulundu ve o zamandan beri Bangladeş, Japonya, Singapur, Denmakar ve Avustralya'da tespit edildi. ORAN BİR HAFTADA YÜZDE 22'DEN YÜZDE 54'E YÜKSELDİ!

Singapur Sağlık Bakanlığı, XBB'nin, vakaların yüzde 22’sini oluştururken, bu oranın sadece 1 haftada yüzde 54’e yükselmeyi başardığını söyledi. Bu da varyantın ne kadar büyük bir hızla yayıldığını gösteriyor.

Bakanlık, tedavilere dirençli görünse de XBB'nin daha ciddi hastalıklara neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.