Omurilik felcine kök hücre tedavisi

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Japonya’daki klinik çalışmanın omurilik yaralanmasından dolayı felç olan dört hastadan ikisinin motor fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olduğu açıklandı. Ülkede her yıl 5 bin yeni vaka ile sadece Japonya’da 150 binden fazla insanı etkileyen ciddi omurilik yaralanmalarının neden olduğu felç için şu anda etkili bir tedavi bulunmuyor. Japon araştırmacılar çalışmalarını, olgunlaşmış hücrelerin uyarılmasıyla oluşturulan indüklenmiş pluripotent kök hücreleri kullanarak yürütüyor. Çalışmalarda türetilmiş nöral kök hücreleri kullanılırken bu hücreler daha sonra farklı hücre türlerine yönlendirilebiliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada iki milyondan fazla kök hücrenin omuriliğe yerleştirildiği bir operasyonun ardından iki hastanın motor fonksiyonlarının iyileştiği vurgulandı. Bir yıllık izlemenin ardından dört vakanın hiçbirinde ciddi bir yan etki gözlenmediğinin de altı çizildi.

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DESTEKSİZ YÜRÜDÜ

Japon kamu yayıncısı NHK, iyileşmenin görüldüğü iki vakadan birinin bir kazada yaralanan yaşlı bir adam olduğunu bildirdi. Haberde, yaşlı adamın artık destek almadan ayakta durabildiği ve yürüme alıştırmaları yapmaya başladığı aktarıldı. Araştırmayı yöneten profesörlerden Hideyuki Okano da kök hücre ile dünyanın ilk omurilik tedavisinde sonuç elde etmeyi başardıklarını belirtti.