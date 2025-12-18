×
Ömür boyu hapisle yargılanacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 07:00

Hollywood’un efsanevi yönetmeni Rob Reiner (78) ve eşi Michele Singer Reiner’ın (68) pazar günü Los Angeles’ta bulunan evlerinde boğazları kesilmiş halde kızları Romy Reiner tarafından ölü bulunmasının ardından, kan donduran olaya dair sır perdesi aralanmaya başladı.

Amerikan medyasında yer alan iddiaya göre, ABD’li ünlü komedyen Conan O’Brien, Reiner çiftini cumartesi günü için yılbaşı partisine davet etti. Ancak çift, 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner’i evde yalnız bırakmak istemedi ve onu da partiye götürdü. Nick, partide katılımcıları sürekli “Adın ne, soyadın ne, ünlü müsün” sorularıyla bunaltınca, babası uyardı. Baba oğul arasında şiddetli bir kavga çıkınca, aile partiden ayrılmak zorunda kaldı. Nick, bu tartışmadan sonra anne ve babasını öldürdü.

DURUŞMA 7 OCAK’A ERTELENDİ

Los Angeles Bölge hapishanesinde tutulan Nick Reiner, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı ve suçlamaları kabul etmedi. Duruşma 7 Ocak’a ertelendi. 15 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen Nick’in yaşadığı otel odasının cinayetin ardından ‘kanlar içinde’ olduğu öne sürülürken, savcılık, suçlamaların niteliği gereği Nick Reiner için şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis veya idam cezası talep etme seçeneğini de masada tutuyor.

 

