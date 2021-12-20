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Omikronda artış alarmı

#Omicron#İngiltere#Koronavirüs
Omikronda artış alarmı

İngiltere’de rekor sayıda korona vakası görülürken Hollanda, Noel’e karantina altında gidiyor. Ülkede pandeminin başında olduğu gibi tüm işletmeler kapatıldı. Almanya ise Fransa’nın ardından İngilizlere seyahati kısıtladı.

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OMİKRON vakalarındaki artış üzerine Hollanda hükümeti, radikal bir adımla kapanma kararı aldı. Dün başlayan ve ocak ortasına kadar sürecek tedbirler kapsamında tüm zorunlu olmayan işletmeler, bar, spor salonu ve kuaförler kapatıldı. Ayrıca eğitime de ara verildi. 14 Ocak’a kadar her türlü etkinliğin yasak olacağı ülkede, Noel pazarları da kaldırılacak. Tam da Noel tatili dönemine denk gelen önlemlerle ilgili konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Kapanma kaçınılmazdı. Daha kötüsünü engellemek için müdahale etmemiz gerekiyordu“ dedi. Rutte, yeni varyantın tahmin edilenden daha hızlı yayıldığını ifade etti. Hollanda’dan önce Avusturya ve Slovakya tam kapanma kararı almıştı.

ALMANYA’DAN İNGİLİZLERE YASAK

Noel’den bir hafta önce diğer Avrupa ülkelerinde de önlemler artıyor. Avusturya bugünden itibaren yalnızca üç doz aşılıların ve hastalığı atlatmış olanların ülkeye girmesine izin verecek. Negatif test sonucu kabul edilmeyecek.

Fransa’da da aşılanmamış kişilerin hareket kabiliyetini kısıtlayacak yeni önlemler alındı, ayrıca hasta bakım personeli ve itfaiye çalışanları için üçüncü doz zorunluluğu getirilecek.

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Omikron varyantının pandeminin beşinci büyük dalgasına yol açmasını bekleyen Almanya, İngiltere’yi yüksek riskli ülkeler sınıfına aldı. Bu durumda, aşılı olsalar bile İngiltere’den gelen kişiler 2 hafta karantinaya girmek zorunda kalacak. Uzmanlar, sağlık altyapısının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek hükümete “acilen yeni önlemler almasını” önerdi. Daha önce Fransa bu ülkeden seyahatleri kısıtlamıştı.

‘OCAK EN KÖTÜ DÖNEM OLACAK’

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü’nün baş epidemiyoloğu Tyra Grove Krause, “Önümüzdeki ay pandeminin en zor dönemi olacak” dedi. Modellemelere göre, aşılamanın yüksek olduğu Danimarka’da hastaneler yakında daha önce gördüklerinin birkaç katı günlük hasta akışıyla karşı karşıya kalacak. Krause’ye göre “bu durumun hastaneleri bunaltacağına şüphe yok.” Danimarka hastanelerinde, salgının zirve döneminde bile tek seferde 1000’den fazla korona hastası bulunmadı. Ancak iyimser senaryoda bile günlük yatışların ocak ayında 500’ü bulacağı, bunun Omikron’un karakterine bağlı olarak 800’e çıkabileceği hesaplanıyor. Omikron’dan önce Danimarka bir günde 5000’den fazla vaka görmemişti. Geçen cuma ise yeni vakalar 11 binin üzerinde oldu. Bir hafta içinde bu sayının 27 binlere çıkması bekleniyor.

Omikronda artış alarmı

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‘OCAK EN KÖTÜ DÖNEM OLACAK’

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü’nün baş epidemiyoloğu Tyra Grove Krause, “Önümüzdeki ay pandeminin en zor dönemi olacak” dedi. Modellemelere göre, aşılamanın yüksek olduğu Danimarka’da hastaneler yakında daha önce gördüklerinin birkaç katı günlük hasta akışıyla karşı karşıya kalacak. Krause’ye göre “bu durumun hastaneleri bunaltacağına şüphe yok.” Danimarka hastanelerinde, salgının zirve döneminde bile tek seferde 1000’den fazla korona hastası bulunmadı. Ancak iyimser senaryoda bile günlük yatışların ocak ayında 500’ü bulacağı, bunun Omikron’un karakterine bağlı olarak 800’e çıkabileceği hesaplanıyor. Omikron’dan önce Danimarka bir günde 5000’den fazla vaka görmemişti. Geçen cuma ise yeni vakalar 11 binin üzerinde oldu. Bir hafta içinde bu sayının 27 binlere çıkması bekleniyor.

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LONDRA’DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İNGİLTERE’de COVID vakaları üst üste üç gün rekor kırarken başkent Londra’da Omikron varyantı nedeniyle “ciddi durum” ilanı yapıldı. Ülkede, cuma günü 93 bin yeni vaka tespit edildi. Bu pandeminin başlangıcından beri en yüksek sayı oldu. Önceki gün de 90 binin üzerinde kişinin testleri pozitif sonuç verdi.

‘BAŞKENT EN KÖTÜYÜ YAŞIYOR’

Omikron Londra’da hakim varyasyon haline gelirken Belediye Başkanı Sadiq Khan, personel sayısında bulaşa bağlı eksilmeler nedeniyle en temel hizmetlerin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. Son 24 saatte tespit edilen 26 binden fazla vaka ile Londra’nın salgının başından bu yana en kötüyü yaşadığını söyleyen Sadiq Khan, kentte “ciddi durum” ilan ettiğini duyurdu. Bu, hastanelerin veya acil durum hizmetlerinin, normal şartlarda vereceği hizmeti veremeyeceği anlamına geliyor.

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‘NOEL HAFTASI KAPANMA OLABİLİR’

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de Noel öncesi bir kapanma yaşanmayacağının “garantisi olmadığını” söyledi. Bu açıklama, hastaneye yatışların günlük 3 bini bulabileceği yönünde korona görev gücünden gelen uyarıları izledi. Hükümetin her şeyi gözden geçirdiğini söyleyen Bakan Javid, bilim insanlarının uyarılarını çok ciddiye aldıklarını belirtti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bir kapanmaya sıcak bakmadığı ve kabinenin bazı üyelerinin de bunu istemediği belirtiliyor.

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BRÜKSEL’DE BİNLERCE KİŞİ PROTESTO İÇİN SOKAKTA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de on binlerce kişi üçüncü kez uygulanmaya başlanan korona kısıtlamalarını protesto etti. Eylemciler, sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu ve aşısızlara hayatı zorlaştıran önlemlere tepki gösterdi.Önceki eylemlerde yaşananlar şiddet olayları tekrar etmezken, küçük bir grup göstericinin AB genel merkezi yakınlarında polise taş atması sonucu kısa süreli çatışma çıktı. Geçen ayki eylemlerde göstericiler araçları ateşe vermiş, onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 89 ülkede görülen Omikron varyantına bağlı vakalar, her 1.5 günde ikiye katlanıyor.

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#Omicron#İngiltere#Koronavirüs

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