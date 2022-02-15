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Omikron’da 3 yeni belirti

#İngiltere#Omicron#Koronavirüs
Omikron’da 3 yeni belirti

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, Omikron varyantının son dönemde yeni semptomlar gösterdiği belirtildi. Buna göre COVID-19 olanlar arasında ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi şikâyetlerde artış var.

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KORONAVİRÜS kâbusu tüm dünyada sürerken, COVID-19’un Omikron varyantı dünyada baskın tür olmaya devam ediyor. İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen varyant, birçok mutasyona uğrayarak varlığını sürdürüyor. Omikron varyantının Delta ve Beta gibi diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlara yol açtığı bilinse de, Omikron’a ilişkin her gün yeni bilgiler elde ediliyor. Çoğu Omikron hastası boğaz ağrısı, şiddetli vücut ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi soğuk algınlığına benzer semptomlar bildiriyor. Ancak İngiltere’de yayımlanan yeni verilere göre, Omikron’a yeni belirtiler eklendi.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

İngiltere’de King’s College of London tarafından yürütülen ve salgına ilişkin verilerin kaydedildiği “ZOE COVID Study” uygulamasına göre, Omikron hastalarında ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi gastrointestinal (sindirim sistemine dair) semptom bildirimleri arttı. Enfekte kişilerin üç klasik COVID-19 semptomu olan öksürük, ateş ve koku kaybını daha az bildirdikleri açıklandı. Uzmanlar, bu geniş semptom yelpazesi nedeniyle hastalığı teşhis etmenin daha zor hale geldiğini aktardı. Bu arada, Omikron’un önceki varyantlardan daha hafif olduğunu söylemenin mümkün olmadığı, uygulamada bilgi paylaşan hastaların çift veya üç doz aşılı olduğuna dikkat çekildi.

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#İngiltere#Omicron#Koronavirüs

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