Omikron kısıtlamaları geri getiriyor

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İLK olarak Güney Afrika’da tespit edilen COVID-19’un daha bulaşıcı olan yeni türü Omikron, kısıtlama önlemlerini de beraberinde getiriyor. Avrupa Noel öncesi bir kez daha salgının merkezi olma yolunda ilerlerken, tam kapanma da dahil sert tedbirlerin tekrar devreye girmesi gündemde. Avusturya’nın ardından dün itibariyle Hollanda’da da tam kapanma geri geldi. Başbakan Mark Rutte, salgında 5’inci dalgaya sebep olan Omikron nedeniyle kararın ‘kaçınılmaz’ olduğunu söyledi.

HOLLANDA’DA TAM KAPANMA

Noel arefesinde alınan tedbirlere göre, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verildi. Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatleri arasında açık kalabilecek. Evlerde 13 yaş üstü en fazla iki misafir kabul edilebilecekken, Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık’ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarıda en fazla dört misafire izin verilecek.

ALMANYA’DA KABİNE TOPLANIYOR

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Almanya’da da federal hükümet, korona salgınıyla ilgili bugün acil toplanma kararı aldı. Yeni hükümetin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Noel öncesinde kapanma olmayacağını söylese de Omikron tehdidine dikkat çekerek “Kaplanla aynı evde yaşanmaz” diye konuştu. Hükümetin Korona Uzmanlar Danışma Konseyi ise acilen sosyal temas kısıtlaması talep etti.

İSRAİL’DEN TÜRKİYE DAHİL 10 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI

Aşılamada hızlı davranarak sürü bağışıklığına ilk ulaşan ülkelerden biri olan İsrail de Omikron tehdidine karşı kısıtlamalara geri döndü. İsrail Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu 10 ülkeye seyahat yasağı getirdi. Kırmızı listeye eklenen diğer ülkeler İtalya, Almanya, Belçika, Macaristan, Kanada, Fas, Portekiz ve İsviçre yer aldı. Omikron endişesiyle yapılan yeni düzenlemeye göre, İsrail ve bu ülkeler arasındaki seyahatlerin özel izne tabi tutulması kararlaştırıldı. Fransa ve Almanya da Omikron’un hızla yayıldığı İngiltere’ye seyahat yasağı getirmişti.

‘AŞILAR YÜZDE 70-75 KORUYOR’

COVID-19’a karşı ilk aşıyı üreten BioNTech’in kurucularından Prof. Uğur Şahin, Fransız Le Monde gazetesine konuştu. Aşılar ağır hastalığı önlemede etkili olsa da yeni varyantların üç doz aşıdan dahi kaçabileceğini belirten Şahin, “Omikron’a karşı bir etki kaybı olması mümkün. Yapılan araştırmaların ön bulgularına göre, virüse karşı ilk elde ettiğimiz yüzde 95 korumadan uzak olduğumuz açık. Aşımız üçüncü dozda, tüm varyantlara karşı yüzde 70-75 oranında koruyor. Bu genel olarak bir aşı için iyi bir oran” dedi. Öte yandan Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Novavax şirketinin COVID-19 aşısı Nuvaxovid’e onay vererek 18 yaş üstü kişilerde kullanımını tavsiye etti.

DAVOS YİNE ERTELENDİ

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Gelecek yıl 17-21 Ocak’ta düzenlenmesi planlanan ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), “Omikron varyantının ortaya çıkışıyla oluşan belirsizlik sebebiyle” 2022 yazına ertelendi. WEF, 2021’de de pandemi sebebiyle gerçekleştirilmemişti.

BORIS JOHNSON FECİ YAKALANDI

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson’ın, ülkede tam kapanmanın uygulandığı 15 Mayıs 2020’de, başbanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte şarap içerken ve peynir yerken göründüğü bir fotoğrafı ortayı çıktı. Fotoğraf karesinde yer alanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması ise ülkede büyük eleştirilere yol açtı. İşçi Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, olayı “İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat” olarak niteledi. Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Downing Caddesi’ndeki Başbakanlık Konutu “No 10”un bahçesinin de ofis olarak kullanıldığını, fotoğraftakilerin takım elbiseli olduğunu ve bir kutlama değil yoğun iş toplantılarının ardından rahatlamak için bir şeyler içtiklerini belirtti.