Omicron fırtınası: ABD, İngiltere ve Fransa'da görülmemiş vaka rekoru!

Haberin Devamı

Çok hızlı yayılan Omicron varyantı dünya genelinde halkların ve politikacıların kafasını karıştırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta yaklaşık iki milyon yeni vaka kaydedildi.

Bir taraftan her gün rekor tazeleyen günlük vakalar karantina tedbirleri alınması yönünde baskıya neden olurken öte yandan hastaneye yatışların düşük kalması moral veriyor.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA REKOR VAKA

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.





Haberin Devamı

HASTANEDEKİ HASTA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YÜZDE 38 ARTTI

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 9 bin 546'ya yükseldi. Ülkede 3 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gören hasta sayısında en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, ayrıca hasta sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttığı ifade edildi.



EK TEDBİR YOK

Öte yandan İngiliz hükümeti yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 aşılamasına odaklandığını ve yeni yıla kadar yeni bir kısıtlama uygulanmasına gerek duyulmadığını söylemişti. Javid, ancak Ocak ayından itibaren verilere bakılarak gerekli görülürse ek kısıtlamaların getirilebileceğinin sinyalini vermişti.

HASTANEYE YATIŞLAR AZ

İngiliz hükümetinin bilim danışmanlarından, Oxford Üniversitesi Profesörü John Bell, “Omikron bir yıl önce gördüğümüz hastalıkla aynı şey değil” diyerek yüksek korona ölümlerinin artık tarih olduğunu iddia etti. Prof. Dr. Bell, vaka sayısındaki sert artışa paralel hastaneye yatan insan sayısında yükseliş olsa da bu kişilerin geçen aylara kıyasla 3 gün gibi kısa bir sürede taburcu olduklarını ve oksijen desteğine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’nun çalışması da Omikron varyantına yakalananlarda hastaneye yatış oranının diğer varyantlara kıyasla yüzde 50 ila 70 daha düşük olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

İZOLASYON SÜRESİ KISALDI

Omicron insan sağlığı için “daha az” tehlikeli görülse de hızlı yayılımı hem sağlık altyapısını hem ekonomileri tehdit ediyor. Dün 130 bin testin pozitif sonuç verdiği ülkede doktor ve hemşireler arasında vakalar artarken, İngiliz basınında yer alan kötü durum senaryolarına göre başkent Londra’da sağlık personelinin yüzde 40’ı korona karantinasında olduğu için işe devam edemeyebilir.

ABD'DE GÖRÜLMEMİŞ REKOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 COVID-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü. Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi. Vakaların rekor kırdığı ABD’de her gün bu kadar çok sayıda insanın izolasyona girmesi sektörleri baskı altında bırakınca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) duruma müdahale edecek bir hamle yaptı. Koronavirüse yakalanan ancak semptom göstermeyen kişilerin karantina süresini 10 günden 5’e indirdi. Üçüncü doz aşısını yaptıranlar hastalığa yakalansalar dahi karantinaya girmek zorunda olmayacak.

Haberin Devamı

SEYAHAT YASAĞI KALKTI

Omicron’un ilk kez tespit edildiği Güney Afrika ve çevre ülkelere uygulanan seyahat yasakları sürerken dün bunu tersine çeviren adım ABD’den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayının son haftasından bu yana Güney Afrika ve çevre ülkelere uygulanan seyahat yasaklarının kalkacağını duyurdu. Varyantı tespit eden Güney Afrika, seyahat yasaklarını “bilgiyi cezalandırmak” olarak nitelendirerek kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

ÇİN’DE KARANTİNA

‘Sıfır vaka’ politikası güden Çin ise günlük vaka sayısının 200’e çıkması üzerine 13 milyon nüfuslu Şian’dan sonra 2 milyonluk Yanan kentine de kısmi karantina getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

FRANSA’DA 250 BİN VAKA ENDİŞESİ

Omicron ve Delta varyantı kaynaklı vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşması üzerine salgınla mücadele amaçlı önlemleri sıkılaştırma kararı alan Fransa, mevcut tablonun daha da kötüleşmesinden endişe ediyor. Seçim dönemine girilmesi nedeniyle denge arayışıyla hazırlanan önlemlerin yeterli olup olmayacağı tartışma konusu olurken asıl sorunu altı milyon civarında Fransızın hâlâ aşı olmayı reddediyor olması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Olivier Veran, iki ayrı dalgayla karşı karşıya bulunduklarını belirterek, “Veriler sayıların yükselmeyi sürdüreceğini ve ocak ayı başına kadar günlük 250 bin vakaya ulaşabileceğimizi düşünmemize neden oluyor” dedi. Fransa’da vaka sayısı 180 bine dayanarak yeni bir rekor kırdı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

Haberin Devamı





YENİ ÖNLEMLER DÜN DUYURULMUŞTU

Fransa Başbakanı Jean Castex dün hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirleri açıklamıştı. Castex, evden çalışmanın haftada en az 3 gün zorunlu olacağını, ayakta konserler, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanacağını ve büyük toplanmaların iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırılacağını belirtmişti.

OLMAYAN VARYANT: DELMİKRON

İlk kez Hindistan’da görülen Delta ile Güney Afrika’da keşfedilen Omicron’un birleşiminden oluşan ‘Delmikron’ isimli yeni bir varyant ortaya çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hindistan merkezli bu iddialar yine Hintli bilim insanlarınca yalanlandı. Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü Müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, “Delmikron yanıltıcı bir terimdir. Bu isimde yeni bir varyant yoktur” dedi. Mishra, iki varyantın bir araya gelerek tehlikeli bir tür oluşturduğu yönünde bir bulgu olmadığını, olsa Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda açıklama yapabileceğine dikkat çekti.