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Omikron bitmeden mutasyonu çıktı

#Omikron#Koronavirüs#Mutasyon
Omikron bitmeden mutasyonu çıktı

Koronavirüs salgınında tekrar panik havası oluşmasına neden olan son varyant Omikron’un farklı bir mutasyonunun saptandığı bildirildi.

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Omikron benzeri mutasyonun şu ana kadar Güney Afrika, Avustralya ve Kanada’da görüldüğü belirtildi. Avustralya’nın Queensland eyaleti sağlık yetkilileri Güney Afrika’da Omikron varyantının çıkış noktası olduğu kabul edilen Gauteng’den ülkeye gelen bir kişide BA.2 olarak adlandırılan varyanta rastlandığını belirtti. Varyantın Omikron’la benzer bir mutasyon setine sahip olduğu ve bu nedenle teoride Omikron gibi daha bulaşıcı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

TESPİTİ ÇOK ZOR

Yeni varyantın bulaşıcılığı ve aşılara karşı olası direncine ilişkin henüz net bir bilgi elde edilemese de uzmanlar, BA.2’nin mutasyon diziliminin PCR testlerinde tespit edilmesinin zor olduğunu, bu nedenle de mutasyonun yayılma seyrini takip etmenin de güç olacağını belirtiyor. Bu gelişmeyle bilimsel olarak B.1.1.529 kod adıyla bilinen Omikron varyantı, BA.1 olarak bilinen standart Omikron ve BA.2 olarak bilinen daha yeni varyant olarak ikiye ayrıldı.

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#Omikron#Koronavirüs#Mutasyon

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