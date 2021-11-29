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Omikron alarmı! Önlemler sıkılaşıyor

#Koronavirüs#Avrupa#Varyant
Omikron alarmı Önlemler sıkılaşıyor

Yeni varyanta ilişkin endişeler üzerine İsrail, sınırlarını tüm yabancılara kapattı. Mutant virüsün görüldüğü ülkelere yenileri eklenirken Alman hükümetine ‘tam kapanma’ tavsiye edildi.

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HALİHAZIRDA 5.2 milyon insanın canına mal olan koronavirüsün potansiyel olarak daha hızlı yayılan yeni mutasyonuna dair gelişmeler tüm dünyada alarma neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Omikron” olarak adlandırılan varyantın niteliğine dair araştırmalar sürerken iki yıldır devam eden pandemiyi uzatma ihtimalinden endişe ediliyor.

İSRAİL KAPILARI KAPATTI

Omikron vakası görülen İsrail, yabancıların ülkeye girişini yasakladı. Yurtdışından gelecek kendi vatandaşları için ise hareket ülkesi fark etmeksizin karantina zorunluluğu getirdi.

Hollanda, dün en az 13 Omikron vakası tespit ettiklerini açıkladı. Bu kişilerin cuma akşamı Amsterdam’a inen ve korona testleri pozitif sonuç veren 61 Güney Afrika yolcusunun arasında olduğu belirtildi.

İtalya, 11 Kasım’da Mozambik’ten dönen bir kişide Omikron varyantı görülmesi üzerine son iki haftada bölge ülkelerinden gelen yolcuları araştırmaya başladı.

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Güney Afrika’dan Avustralya’nın Sydney kentine gelen iki kişide mutant virüs görüldü.

ABD’de bir numaralı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, varyantın henüz ülkede tespit edilmediğini ancak çoktan gelmiş olabileceğini söyledi.

Benzer şekilde Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da henüz varyanta rastlamadıklarını söyledi ancak komşu ülkelerdeki duruma dikkat çekerek çoktan yayılmaya başlamış olabileceğini ifade etti.

İspanya, vaka görülen İngiltere’den aşısız turist kabul etmeyeceğini duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kapalı mekânlar ve toplu taşıma için yazın kaldırılan zorunlu maske uygulamasının salı gününden itibaren geri döneceğini açıkladı.

‘SEYAHAT YASAKLARI BİLİMSEL DEĞİL’

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, seyahat yasağı getiren ülkelere kararlarını geri alma çağrısında bulundu. Ramaphosa, bilimsel dayanağı olmayan yasakların Afrika ekonomilerine zarar vereceğini söyledi. 

Omikron alarmı Önlemler sıkılaşıyor

ALMANYA TAM KAPANMA YOLUNDA

MÜNİH kentinde iki Omikron vakası görülen Almanya, yeni varyanttan bağımsız olarak tam kapanmayı tartışıyor. Hükümetin bilimsel danışma kurulu olan Leopoldina Akademisi, Delta varyantının domine ettiği dördüncü dalga nedeniyle aşı zorunluluğu ve sosyal teması en aza indirecek kısıtlamalar talep etti. Yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak olan Sağlık Bakanı Jens Spahn da 2022 boyunca kapalı mekânlara sadece aşılı kişiler ile hastalıktan iyileşenlerin girmesine izin verilmesini önerdi. Bu arada ünlü Alman virolog Christian Drosten, mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkili olacağını, hastalığın ağır geçmesini önleyeceğini ifade etti. (Murat TOSUN/BERLİN)

‘HAFİF ATLATIYORLAR’

OMİKRON konusunda dünyayı uyaran Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, hastalarının hafif semptomlar gösterdiğini ve hastaneye yatmalarına gerek olmadan iyileştiğini anlattı. AFP’ye konuşan Coetzee; hafif kas ağrısı, boğazda kaşıntı ve kuru öksürük gibi şikayetler görüldüğünü, geçen 10 günde karşılaştığı 30 hastadan sadece birkaçında yüksek ateş olduğunu söyledi. Hong Kong hükümetine danışmanlık yapan doktor David Hui de ülkesinde Omikron tespit edilen iki hastanın çift doz Biontech/Pfizer aşısı olduğunu, hastalığı boğaz ağrısı gibi hafif belirtilerle atlattıklarını anlattı.

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DSÖ: BİLGİYİ CEZALANDIRMAYIN

Seyahat yasakları kararlarını erken bulduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “COVID’in yayılmasına karşı korumaya yardımcı olan halk sağlığı bilgilerini paylaşma cesaretine sahip Afrika ülkelerinin yanında oldukları” açıklamasında bulundu. DSÖ Acil Durumlar Direktörü Dr. Mike Ryan, COVID’i yenmek için ihtiyaç duyulan bilgi paylaşımının ülkelerin bunu yaptıkları için yasaklarla cezalandırmamasıyla mümkün olacağını söyledi.

Omikron alarmı Önlemler sıkılaşıyor

VARYANT RUSYA’YA ULAŞTI

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RUSYA Federasyon Konseyi Senatörü Dr. Vladimir Kruglih, Mısır’ı ziyaret eden “birkaç” Rus vatandaşında Omikron var-yantının görüldüğünü duyurdu. Fakat başka detay vermedi. Resmi RIA haber ajansına konuşan Kruglih, “Rusya’da salgını yöneten otoritelere bir an önce Mısır ile hava ulaşımını askıya almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

HALSİZLİK VE BAŞ AĞRISI

Bu arada yeni varyantın ne gibi semptomlara sebep olduğu da merak konusu. Güney Afrika’da görev yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Angelique Kutze, gözlemlerini Rus basınına anlattı. Kutze, “Hastalandıktan iki, üç gün sonra bana ge-lenlerin çoğu koronavirüse yakalandıklarından şüphe bile etmiyorlar. Hastaların çoğunda ateş, boğaz ağrısı ya da öksü-rük gözlenmiyor. Bunun yerine genel halsizlik ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri var. Virüsün bulaşıcılığı yüksek fakat yaka-lananların hastalığı ağır geçirdiklerini söylemek için erken. Ülkede görülen 150 vakadan hiçbirinde akciğer rahatsızlığı gözlenmedi. Benim hastalarım da üç günde iyileşti. 10 Kasım’dan bu yana mutant virüse yakalanan kimse entübe edilme-di” diye konuştu. (Nerdun HACIOĞLU)

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Omikron alarmı Önlemler sıkılaşıyor

KKTC’DE HAYAT AŞISIZA ZORLAŞTI

KKTC’de aşı yaptırmayanlara yönelik kapalı alanlara giriş yasaklarının kapsamı genişletildi. Buna göre18 yaş üstü aşısız kişiler negatif testleri bulunsa bile, kumarhane, otel, kafe gibi yerlerin kapalı alanlarına giremeyecek. Market, devlet daireleri, mağazalar, spor alanları ve bankalara girişte ise son 72 saatte alınmış negatif test sonucu aranacak. Ülkede yerel vakalar 300’lere ulaşırken aşılamada yeterli artış gözlenmiyor. (Ömer BİLGE/LEFKOŞA)

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#Koronavirüs#Avrupa#Varyant

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