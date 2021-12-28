Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Herkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mıHerkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mı? #Gigi Hadid
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
HABERLERDünya Haberleri

Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

#OMICRON#Üçüncü Doz Aşı#Koronavirüs
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Kovid-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda 69 kişinin Omicron’la Kovid’i 3’ncü kez geçirdiği ve aşı etkinliğinin Omicron’a karşı 3’ncü dozdan 10 hafta sonra, düşmeye başladığı vurgulandı.

Haberin Devamı


Sağlık Güvenliği Kurumu 147 bin 597 Delta ve 68 bin 489 Omicron vakası üzerinden hazırladığı analiz raporuna göre, Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildi.

Ayrıca 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi. Omicron’un baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların Delta’ya oranla az olduğu ifade edildi.

Ancak analiz raporu hazırlanırken Omicron’un büyük yaş gruplarında ‘henüz’ baskın olmadığı vurgulandı.  

GÜÇLENDİRİCİ AŞIDAN 10 HAFTA SONRA AŞININ ETKİNLİĞİ OMICRON’A KARŞI DÜŞÜYOR

Raporda, güçlendirici 3’üncü dozdan 10 hafta sonra hastalığa karşı korumanın azaldığına dair kanıtlar olduğu teyit edilerek “Aşı etkinliğinde 10 hafta sonra yüzde 15 ila yüzde 25'lik bir azalma vardır. Bu azalma, Omicron için Delta’ya göre daha hızlıdır” ifadeleri kullanıldı.

Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

69 HASTA, OMICRON’LA BİRLİKTE KOVİD’İ 3.KEZ GEÇİRDİ

Nüfusun tekrar Kovid-19 olma oranı, ilk kez yakalananların sayısıyla birlikte keskin ve orantısız bir şekilde arttığı belirtildi. Buna göre Omicron’a yakalananların yüzde 9.5’inin daha önce Kovid-19 geçirmiş kişiler olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildiği ve 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#OMICRON#Üçüncü Doz Aşı#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs