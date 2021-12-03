Omicron yayılmaya devam ediyor: Malezya’da ilk vaka tespit edildi

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Korona virüsün yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu. Jamaluddin, endişe verici herhangi bir durumun bulunmadığını belirtirken, söz konusu kişinin yabancı bir öğrenci olduğunu, Güney Afrika’dan 19 Kasım’da ülkeye geldiğini söyledi.

Jamaluddin, Omicron ile enfekte olan kişinin geldiği ilk andan itibaren karantinada bulunduğunu, temas takibiyle birlikte diğerlerine de test yapıldığını belirterek, “Merkezde tek başına karantinaya alındı ve kurallara uydu. Yapılan araştırmalara göre öğrencinin aşıları tam ve herhangi bir belirtiye sahip değil” dedi.



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Omicron mutasyonlu vakaların tespit edilmesinin ardından birkaç ülke ve bölgeden gelen yolcuların Langkawi Uluslararası Seyahat Balonu programına katılmalarını da geçici olarak yasakladıklarını belirten Jamaluddin, yasağın 14 gün içinde belirlenen ülkeler ve o ülkelerde seyahat geçmişi bulunan kişiler için geçerli olduğunu söyledi.

Bakanlık 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Malavi’den gelen yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

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Singapur ve Malezya arasındaki Aşılı Seyahat Yolu'nun (VTL) ise şimdilik çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Omicron mutasyonu ilk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmiş, şu ana kadar birkaç Avrupa ülkesinin dışında Avustralya, Kanada, İsrail ve Çin gibi ülkelere yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyonu “endişe verici bir mutasyon” olarak nitelendirirken, yüksek oranda bulaşıcı olabileceğini ve özellikle daha önce koronavirüse yakalanmış kişilerin yeniden enfekte olabilme riskini arttırdığını belirtti.