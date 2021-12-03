Omicron yayılmaya devam ediyor: Malezya’da ilk vaka tespit edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Canlı yayında anlattı... DSÖ’yü korkutan senaryo...Canlı yayında anlattı... DSÖ’yü korkutan senaryo... #Omicron
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi! #ALMANYA
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
Beşiktaşın direkten dönen iki transferi Sergen Yalçın çok zeki...Beşiktaş'ın direkten dönen iki transferi! 'Sergen Yalçın çok zeki...'#Beşiktaş
Dünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecekDünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecek#Home Alone
Veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak bulduVeteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu#Prenses Mary
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Yıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalıYıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalı!#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
HABERLERDünya Haberleri

Omicron yayılmaya devam ediyor: Malezya’da ilk vaka tespit edildi

#Malezya#Omicron#Vaka Görüldü
Omicron yayılmaya devam ediyor: Malezya’da ilk vaka tespit edildi

Koronavirüsün yeni varyantı dünya genlinde yayılmaya devam ediyor. Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, ülkedeki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Korona virüsün yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu. Jamaluddin, endişe verici herhangi bir durumun bulunmadığını belirtirken, söz konusu kişinin yabancı bir öğrenci olduğunu, Güney Afrika’dan 19 Kasım’da ülkeye geldiğini söyledi.

Jamaluddin, Omicron ile enfekte olan kişinin geldiği ilk andan itibaren karantinada bulunduğunu, temas takibiyle birlikte diğerlerine de test yapıldığını belirterek, “Merkezde tek başına karantinaya alındı ve kurallara uydu. Yapılan araştırmalara göre öğrencinin aşıları tam ve herhangi bir belirtiye sahip değil” dedi.

8 AFRİKA ÜLKESİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Omicron mutasyonlu vakaların tespit edilmesinin ardından birkaç ülke ve bölgeden gelen yolcuların Langkawi Uluslararası Seyahat Balonu programına katılmalarını da geçici olarak yasakladıklarını belirten Jamaluddin, yasağın 14 gün içinde belirlenen ülkeler ve o ülkelerde seyahat geçmişi bulunan kişiler için geçerli olduğunu söyledi.

Bakanlık 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Malavi’den gelen yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Haberin Devamı

Singapur ve Malezya arasındaki Aşılı Seyahat Yolu'nun (VTL) ise şimdilik çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Omicron mutasyonu ilk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmiş, şu ana kadar birkaç Avrupa ülkesinin dışında Avustralya, Kanada, İsrail ve Çin gibi ülkelere yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyonu “endişe verici bir mutasyon” olarak nitelendirirken, yüksek oranda bulaşıcı olabileceğini ve özellikle daha önce koronavirüse yakalanmış kişilerin yeniden enfekte olabilme riskini arttırdığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malezya#Omicron#Vaka Görüldü

BAKMADAN GEÇME!

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith