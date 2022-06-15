Omicron varyantında endişe yaratan keşif! 'Bağışıklık sistemi hatırlamıyor'

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Yaz aylarının gelmesi ve yoğun aşılama kampanyaları sayesinde koronavirüs vakalarında genel bir düşüş yaşanırken son haftalarda Avrupa'dan endişelendiren haberler gelmeye başladı.

YAZ DALGASI MI GELİYOR?

Hollanda'da Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına vakalarının sayısı 1 hafta içinde iki katına çıktı. Uzmanlar artışın yeni bir yaz dalgasının sinyali olabileceğini düşünüyor.



İngiltere'de de vaka sayısında artış yaşanması üzerine araştırmacılar insanların neden tekrar tekrar Omicron ile enfekte olduğunu bulmak için kolları sıvadı.

OMİCRON'A YAKALANANLAR KORUMASIZ

Londra'nın ünlü üniversitelerinden Imperial College'dan bilim insanlarının yaptığı son çalışmaya göre Omicron'a yakalanan insanlar vücudu koruyacak doğal bağışıklığa sahip değil.

Koronavirüsle ilgili daha önce yapılan araştırmalar koronavirüse yakalanan insanların doğal bir bağışıklık geliştirdiğini ve hastalığa karşı korunaklı olduklarını ortaya koymuştu ancak görünen o ki Omicron varyantında durum çok farklı.



Araştırma Omicron ile yeniden enfeksiyonların neden bu kadar sık ​​görüldüğünü açıklamaya yardımcı olabilir.

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HABERLER KÖTÜ: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HATIRLAMIYOR

Imperial College İmmünoloji ve Enflamasyon Bölümü'nden Prof Danny Altmann çalışmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 'haberler biraz kötü' dedi ve ekledi;

"Omicron ve türevleri atılım yapma konusunda harika ancak bağışıklık konusunda kötüler. Bu nedenle yeniden enfeksiyonlara maruz kalıyoruz. Varyant sadece aşı savunmasını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde beklediğimizden çok daha az işaret bırakıyor. Özetleyecek olursak, Omicron önceki varyantlardan daha gizli ve radarın altında uçuyor, bu yüzden de bağışıklık sistemi onu hatırlayamıyor."

OMİCRON KENDİ HARİÇ DİĞER VARYANTLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

Çalışmanın yazarlarından Prof Rosemary Boyton, "Omicron ülke çapında yayılmaya başladığında insanlar bunun bağışıklığı artıracağını düşündü ancak çalışmanın sonuçları bunun iyi bir bağışıklık güçlendirici olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

Araştırmacılar antikor, T ve B hücre bağışıklığını anlamak için İngiltere'de 3 kez aşılanmış, daha önce hastalığa yakalanmış ya da hiç yakalanmamış sağlık çalışanlarından kan örnekleri aldılar. Omicron varyantı daha önce hastalığa yakalanmamış ve 3 aşısı olan insanlarda koronavirüsün alfa, beta, gama gibi daha önceki varyantlarına karşı bir bağışıklık sağladı ancak sağlanan bağışıklık Omicron varyantının kendisi için etkili değildi.

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Koronavirüsün ilk dalgasında hastalığa yakalanıp daha sonra Omicron varyantı ile enfekte olan insanlarda da sonuç farklı değildi. Araştırmaya katılan ve Omciron ile yeniden enfekte olan insanların bağışıklık tepkilerinde herhangi bir artış gözlemlenmedi.



Araştırma ekibi söz konusu bulguların Omicron ile yeniden enfeksiyonların neden bu kadar sık ​​olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.