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Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Fransa'da ilk vaka açıklandı

#Omicron#FRANSA#Koronavirüs
Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Fransada ilk vaka açıklandı

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor. Fransa’da Nijerya’dan dönen bir kişide tespit edilen virüsün, ilk Omicron vakası olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

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Fransa’daki Île-de-France Bölgesel Sağlık Dairesi, Seine-et-Marne’deki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu. Omicron mutasyonuna yakalanan kişinin Nijerya'ya yaptığı geziden dönen, 50 ila 60 yaşları arasındaki bir erkek olduğu ve hiçbir koronavirüs belirtisi göstermediği açıklandı.

Şahsın, 25 Kasım'daki uçak yolculuğu sonrasında koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve araştırmalar sonucu Omicron mutasyonuna yakalandığı öğrenildi.

Yolculuk sırasında yanında bulunan eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Omicron mutasyonu olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. Çiftin Fransa’ya döndüğünden beri karantinada bulundukları ve aşı olmadıkları belirtildi.

Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Fransada ilk vaka açıklandı

VAKA VE CAN KAYBI ARTIYOR

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 49 bin 610 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 7 milyon 725 bin 114'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 96 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 119 bin 227'e yükseldiği aktarıldı.

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Fransa’nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası’nda 2 gün önce Omicron mutasyonuna yakalanan ilk vaka tespit edilmişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu ve ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini de söyledi.

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