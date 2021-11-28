Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Kritik zirve öncesi flaş iddia Sergen Yalçın istifa edecek Son karar Çebinin İki aday...Kritik zirve öncesi flaş iddia! 'Sergen Yalçın istifa edecek! Son karar Çebi'nin' İki aday...#Beşiktaş
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Donacağız Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyorDonacağız! Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyor#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Müsaade edilmeyecekİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Müsaade edilmeyecek#İçişleri Bakanlığı
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktıBu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL'ye kadar çıktı#Bakıcı
Ankara’da iğrenç olay Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririzAnkara’da iğrenç olay! Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririz#Ankara
Çirkin el hareketi kameralara yakalandıÇirkin el hareketi kameralara yakalandı #Eric Zemmour
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Avrupanın göbeğinde alarm zilleri Kararlar peş peşe geldi... Bir ülke daha bugün kapanıyorAvrupa'nın göbeğinde alarm zilleri! Kararlar peş peşe geldi... Bir ülke daha bugün kapanıyor #Koronavirüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyorAlmanya'da Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor!#Zeynep Avcı
HABERLERDünya Haberleri

Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

#Koronavirüs#Omicron Varyantı#İsrail
Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

İsrail, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor.

Haberin Devamı

Yerel basında çıkan haberlere göre karar, kabinenin onaylamasıyla birlikte bu gece yarısından sonra devreye girecek. İsrail şimdiye kadar Omikron kaynaklı 1 koronavirüs vakası bildirdi.

Türkiye ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Güney Afrika ve komşu ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) B.1.1.529 olarak tanımlanan koronavirüs varyantını endişe verici varyant kategorisine aldı. Varyant Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) olarak isimlendirildi.

WHO, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu.

Cumartesi günü acil gündemle toplanan İsrail koronavirüs bilim kurulu, yeni birtakım önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ancak bu önlemler hükümet kabinesinin onayıyla yürürlüğe girecek.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicronun belirtileri ortaya çıktıSon dakika: Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicron'un belirtileri ortaya çıktıHaberi görüntüle

İsrail vatandaşı olmayan insanların ülkeye girişinin yasaklanmasına ek olarak, ülkeye girişlerde iki doz aşı olmuş İsraillilere 3 gün zorunlu karantina; aşılanmamış İsrail vatandaşlarına ise 7 günlük karantina şartı getiriliyor.

Haberin Devamı

Kabine ayrıca koronavirüs tanısı konmuş kişilerin takibi için İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'e de yetki verdi. Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, enfekte olan kişileri izlemede telefon takip teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde ise İsrailli yetkililer 50 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti. Bu karara göre bu kırmızı listedeki ülkelerden dönen tüm İsrail vatandaşları, otel karantinasına ve koronavirüs testine tabi tutulacak.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre pandeminin başından beri İsrail'de 1,3 milyondan fazla Covid vakası bildirilirken, bu vakalara bağlı olarak 8 bin 100'den fazla insan da hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Omicron Varyantı#İsrail

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising