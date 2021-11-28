Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

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Yerel basında çıkan haberlere göre karar, kabinenin onaylamasıyla birlikte bu gece yarısından sonra devreye girecek. İsrail şimdiye kadar Omikron kaynaklı 1 koronavirüs vakası bildirdi.

Türkiye ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Güney Afrika ve komşu ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) B.1.1.529 olarak tanımlanan koronavirüs varyantını endişe verici varyant kategorisine aldı. Varyant Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) olarak isimlendirildi.

WHO, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu.

Cumartesi günü acil gündemle toplanan İsrail koronavirüs bilim kurulu, yeni birtakım önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ancak bu önlemler hükümet kabinesinin onayıyla yürürlüğe girecek.

İsrail vatandaşı olmayan insanların ülkeye girişinin yasaklanmasına ek olarak, ülkeye girişlerde iki doz aşı olmuş İsraillilere 3 gün zorunlu karantina; aşılanmamış İsrail vatandaşlarına ise 7 günlük karantina şartı getiriliyor.

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Kabine ayrıca koronavirüs tanısı konmuş kişilerin takibi için İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'e de yetki verdi. Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, enfekte olan kişileri izlemede telefon takip teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde ise İsrailli yetkililer 50 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti. Bu karara göre bu kırmızı listedeki ülkelerden dönen tüm İsrail vatandaşları, otel karantinasına ve koronavirüs testine tabi tutulacak.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre pandeminin başından beri İsrail'de 1,3 milyondan fazla Covid vakası bildirilirken, bu vakalara bağlı olarak 8 bin 100'den fazla insan da hayatını kaybetti.