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Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

#Koronavirüs#Omicron#Avustralya
Omicron varyantı Avustralyaya da sıçradı

Dünya tam koronavirüs salgınında rahat nefes almaya başlayacakken ortaya çıkan yeni varyant korku yaratmaya devam ediyor. Avustralya’da 2 kişide Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.

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Avustralya’da 2 kişide Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron tespit edildi.

Koronavirüsün Güney Afrika’da görülen yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresindeki ülkelere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Güney Afrika dahil 9 ülkeye uçuşları durduran Avustralya’da da Omicron vakası görüldü. Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, dün akşam Güney Afrika'dan Sydney'e gelen 2 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karantinaya alınan her iki kişinin de semptom göstermediği ve tam aşılı olduğu ifade edildi. Güney Afrika’dan gelen 12 yolcunun daha 14 gün süreyle otel karantinasına alındığı kaydedilen açıklamada, yolcu ve mürettebattan oluşan 260 kişinin daha karantinaya alınacağı belirtildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt dün yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurmuştu.

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Kovid-19'un Delta mutasyonundan yaklaşık 2 kat fazla mutasyona sahip olduğu için daha tehlikeli olarak kabul edilen Omicron, şu ana kadar Güney Afrika, İtalya, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi. Mutasyonun Almanya ve Çekya’da da olabileceğinden şüpheleniliyor.

Ön bulgulara göre diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron’un Kovid-19 semptomlarına etkisi henüz bilinmiyor.

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#Koronavirüs#Omicron#Avustralya

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