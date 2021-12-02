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Omicron partisi: En az 50 kişinin testi pozitif!

#Koronavirüs#Omicron#Norveç
Omicron partisi: En az 50 kişinin testi pozitif

Norveç'te düzenlenen bir şirket yemeği Omicron'da şimdiye kadar görülen en yüksek bulaş vakası olabilir. Zira burada bulunan en az 50 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Uzmanlar enfeksiyonların Delta olma olasılığının düşük olduğunu ve bunun yeni varyant olmasının 'yüksek olasılık' olduğunu açıkladı.

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2 yıldır pandemi ile yaşamaya alışan dünya Omicron haberleri ile çalkalanıyor.

Günlerdir dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden Omicron ile ilgili son haber Norveç'ten geldi.

Ülkede düzenlenen bir Noel yemeği Omicron'da şimdiye kadar görülen en yüksek bulaş vakası olabilir.

Zira ülke basınının 'Omicron partisi' diye duyurduğu yemeğe katılan kişilerin en az 50'sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yetkilikler sayının artmasından endişe duyuyor.

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Konu ile ilgili resmi makamlardan yapılan açıklamada enfeksiyonların Delta olma olasılığının düşük olduğu ve bunun yeni varyant olmasının 'yüksek olasılık' olduğunun altı çizildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Noel partisi kapalı bir odada yapıldı, ancak restoran daha sonra gece kulübüne dönüştüğü için dışarıdan da müşteri kabul edildi.

Aynı haberlere göre, yemeğe katılan bir şirket çalışanı kısa süre önce Güney Afrika'ya iş ziyaretinde bulunmuştu.

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Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken bu çalışanın sıfırıncı hasta olabileceği belirtiliyor.

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OMICRON'UN BELİRTİLER NELER?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' dedi.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

 

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#Koronavirüs#Omicron#Norveç

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