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Omicron nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±? Ezber bozan iddia!

#Koronavirüs#Omicron VaryantÄ±#Dünya
Omicron nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ± Ezber bozan iddia

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r hayatÄ±mÄ±zda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde yeni varyantÄ± Omicron ile gündemde. KÄ±sa sürede bilim dünyasÄ±nÄ±n bir numaralÄ± gündemi olan varyant ile ilgili çok konuÅŸulacak yeni bir iddia geldi. Profesör Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸini öne sürdü.

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YÃ¼ksek oranda mutasyona uÄŸramÄ±ÅŸ Omicron varyantÄ± dÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± ortak gÃ¼ndemi olmaya devam ediyor.

Ä°lk vaka kasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda GÃ¼ney Afrikaâ€™da tespit edilmiÅŸ olsa da bilim insanlarÄ± varyantÄ±n nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dair net bir bilgi sunamÄ±yorlar.

Bilim dÃ¼nyasÄ± varyantÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ciddi ÅŸekilde baskÄ±lanmÄ±ÅŸ bir HIV hastasÄ±ndan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ihtimali Ã¼zeride dururken yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

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California'daki Scripps AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nde bir immÃ¼nolog olan ProfesÃ¶r Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Omicron'un geÃ§en yÄ±lÄ±n ortasÄ±nda diÄŸer Covid varyantlarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ProfesÃ¶r Andersen genomik Ã¶rneklemenin Ekim ayÄ±nda insanlarda dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±.

KoronavirÃ¼sÃ¼n daha Ã¶nce tÃ¼rler arasÄ± geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisini hatÄ±rlatan Andersen 'baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lanmÄ±ÅŸ hasta teorisi'nin aradaki bu boÅŸluÄŸu ÅŸÃ¼pheye yer vermeyecek ÅŸekilde dolduramadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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Omicron nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ± Ezber bozan iddia

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'TÃœM HÄ°POTEZLERÄ° AÃ‡IK TUTALIM'

'Bu kesinlikle mÃ¼mkÃ¼n olsa da, durumun bÃ¶yle olduÄŸunu gÃ¶steren herhangi bir veriye sahip deÄŸiliz' diyen Andersen 'TÃ¼m hipotezleri aÃ§Ä±k tutalÄ±m' Ã¶nerisinde bulundu.

KEMÄ°RGENLERDE DE TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Bu teoriyi destekleyen bir baÅŸka geliÅŸme ise Omicron mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen tÃ¼rlerinde de bulunmuÅŸ olmasÄ±.

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BASKIN VARYANT HALÄ°NE GELECEK

Ã–te yandan Singapur Mount Elizabeth Novena Hastanesiâ€™nden bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar uzmanÄ± Dr. Leong Hoe Nam'a gÃ¶re yeni Kovid varyantÄ± Omicron, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3-6 ay iÃ§inde muhtemelen baskÄ±n varyant haline gelecek ve tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± bunaltacak.

Dr. Nam, Street Signs Asia'ya verdiÄŸi demeÃ§te ortaya Ã§Ä±kan yeni tÃ¼rlere karÅŸÄ± aÅŸÄ±larÄ±n hÄ±zla geliÅŸtirilebilmesine raÄŸmen, varyanta karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k saÄŸlayabileceklerini kanÄ±tlamak iÃ§in Ã¼Ã§ ila altÄ± ay boyunca test edilmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

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