Omicron mutasyonu Tayvan'a sıçradı

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Korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Tayvan makamları, adada ilk Omicron vakasının tespit edildiğini bildirdi. Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından yapılan açıklamada, Omicron'a Eswatini'den uçakla gelen ve karantinada olan bir yolcuda rastlandığı aktarıldı. Uçakta yolcunun önünde ve arkasında oturan 10 kişinin de ev karantinasında olduğu, testlerinin negatif çıktığı belirtildi.



Tayvan'da korona virüs salgınının başlangıcından bu yana 16 bin 731 vaka tespit edilirken, 848 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip Tayvan'da korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 62,8 olarak kayıtlara geçti.