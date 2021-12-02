Omicron için tarih verdiler! Tüm dünyayı bunaltacak...

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Dünya üstünde çeyrek milyardan fazla insana bulaşan ve 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi ile mücadele dünya çapında devam ediyor. Ülkeler yoğun aşılama ve aldıkları kısıtlama kararları ile virüsü kontrol altına almaya çalışırken Güney Afrika'dan gelen yeni varyant haberi panik yarattı.

Çok sayıda mutasyona sahip ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı gizemini hala koruyor. DSÖ ve aşı firmaları varyantı anlamak için en az iki haftalık bir süreye ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Delta, Mart 2021′de Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde başladı ve Temmuz ayına kadar küresel olarak baskın hale geldi. Uzmanların iddialarına göre Omicron varyantı şu anda dünya genelinde baskın varyant olan Delta varyantını geçebilir.

3-6 AY İÇİNDE BASKIN VARYANT HALİNE GELECEK

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Singapur Mount Elizabeth Novena Hastanesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Leong Hoe Nam'a göre yeni Kovid varyantı Omicron, önümüzdeki 3-6 ay içinde muhtemelen baskın varyant haline gelecek ve tüm dünyayı bunaltacak.

Dr. Nam, Street Signs Asia'ya verdiği demeçte ortaya çıkan yeni türlere karşı aşıların hızla geliştirilebilmesine rağmen, varyanta karşı bağışıklık sağlayabileceklerini kanıtlamak için üç ila altı ay boyunca test edilmeleri gerektiğini söyledi.

OMİCRON AŞISI GÜZEL FİKİR AMA PRATİK DEĞİL

Nam, özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşı hakkında “Güzel fikir, ama dürüst olmak gerekirse, pratik değil” dedi ve ekledi;

OMİCRON HERKESE BULAŞACAK

“Aşılar çok kısa bir sürede gelmeyecek ve aşılar gelene kadar da bu yüksek bulaşıcılık göz önüne alındığında, hemen hemen herkese Omicron bulaşmış olacak.”

SAĞLIK SİSTEMLERİ BOĞULABİLİR

Nam, üç dozluk bir aşı planının ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayacağı konusunda hemfikir ancak birçok ülkenin hala düşük aşılama oranlarına sahip olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi;

"Omicron vakalarındaki artış tüm dünyayı tehdit ediyor, vakaların yalnızca %1′i veya %2′si hastanede kalsa bile sağlık sistemleri boğulabilir. Şimdilik yapmamız gereken aşılara devam etmek, mesafeyi korumak ve maske takmak"

Uzmanlar, yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının tam olarak ne kadar bulaşıcı olduğunu bilmiyorlar, ancak virüsün insan hücrelerine bağlanan spike proteini, daha yüksek aktarım mutasyonuna sahip.

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DSÖ: ARTMASINI BEKLİYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Omicron mutasyonunun en az 23 ülkede tespit edildiğini duyurarak, "Bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.