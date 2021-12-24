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Omicron etkisi: Ekvador Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı aldı

#Kovid Aşısı#Omicron#Dünya
Omicron etkisi: Ekvador Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı aldı

Ekvador Sağlık Bakanlığı, ülkede artan vaka sayıları ve Omicron nedeniyle Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı alındığını duyurdu.

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Dünya iki yıldırı koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Milyonlarca cana mal alan virüse karşı elimizdeki en önemli silah konumundaki aşı ile ilgili Ekvador'dan flaş bir karar geldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığı, ülkede artan vaka sayıları ve Omicron nedeniyle Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı alındığını duyurdu.

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan ve “Ekvador’da Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı alındı” denilen açıklamada, kararın mevcut epidemiyolojik durum, yeni enfeksiyonlardaki artış ve Omicron gibi ‘endişe verici’ varyantların dolaşımı nedeniyle alındığı belirtildi.

Ayrıca, hastaneye yatış talebinin yüksek olduğu sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı ve salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim nedeninin de kararın alınmasında etkili olduğu ifade edildi.

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