Omicron ele geçiriyor! Korkutan bilanço: Bir günde ikiye katlandı

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Dünya genelinde Omicron kaynaklı yeni bir enfeksiyon dalgasından korkulduğu bu günlerde Güney Afrika'daki Kovid-19 vakaları bir günde ikiye katlandı. Uzmanların Delta'dan daha bulaşıcı olduğunu ve aşı korumasından kaçmasına izin verebilecek mutasyonlara sahip olduğunu söylediği süper mutant Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana ülkede vakalar önlenemez şekilde artıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) elde edilen veriler, ülkede son 24 saatte 8 bin 561 yeni Kovid vakasının kaydedildiğini ortaya koydu. Bu da tek bir günde yüzde 95,8, bir haftada ise tam olarak yüzde 571,5 artış olduğunu gösteriyor!

Bu korkunç artışta tek teselli Omicron artan vakalara rağmen hastaneye yatış oranlarında bir artış görülmemesi oldu.

Yeni rakamlarla ilgili bir açıklamada bulunan Güney Afrikalı bilim insanları, hızla baskın hale gelen varyantın mutasyon profili ve epidemiyolojik tablosuna bakılırsa, aşı bağışıklığının bir kısmını aşarak Omicron'un kişileri virüsle enfekte edebileceğini, ancak aşılıların ağır hastalık ve ölümlerden daha az etkileneceğini söylüyor.

POZİTİFLİK ORANI %16,5 SEVİYESİNE FIRLADI

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Ülkede yaklaşık 51.977 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve bunların yüzde 16,5'i pozitif çıktı. Bugüne kıyasla, dün yapılan testlerin yüzde 10,2'si pozitifti, geçen çarşamba günüyse bu rakam sadece yüzde 3,6 seviyesindeydi. Bununla birlikte, koronavirüs sebebiyle hastaneye başvurular ve ölümler bir haftada yaklaşık dörtte bir oranında arttı.

Ancak Omicron hakkındaki tüm korkulara rağmen, Güney Afrika'da, nüfusa oranla hem Birleşik Krallık hem de ABD'den çok daha az genel koronavirüs vakası görülüyor. Oxford Üniversitesi araştırma platformu Our World in Data'dan alınan rakamlar, bir milyon kişi başına vaka sayısının Birleşik Krallık'ta 628 ve ABD'de 246 iken, Güney Afrika'da sadece 46 olduğunu gösteriyor. Güney Afrika'da vakalar hızla artmış olsa da bu artış tabandan yani en alt düzeyden başlamış durumda.

NÜFUSUN YALNIZCA DÖRTTE BİRİ TAM AŞILI

Öte yandan Güney Afrikalıların sadece dörtte birinin (%23,8) iki doz Kovid-19 aşısı olması, verilerin yorumlanmasını zorlaştırıyor. İki doz aşısını olmuş insanların oranı Güney Afrika’ya kıyasla Birleşik Krallık'ta yüzde 70, Türkiye ve diğer birçok Avrupa ülkesinde 80'lere kadar çıkmakta. Örneğin ülkenin Kuzey Gauteng bölgesindeki Tshwane şehrinde bu hafta hastaneye başvuruların yüzde 87'si aşısızlardan oluşuyor.





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DAHA AZ AĞIR HASTALIĞA SEBEP OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Rakamların açıklanmasından önce sağlık yetkilileri bilimsel olarak B.1.1.529 olarak bilinen varyantın önceki suşlardan daha az ciddi hastalığa neden olabileceğini söyledi. Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, Omicron'un ciddi hastalıklara karşı aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt olmadığını ve enfekte olanların hafif semptomlar bildirdiğini söyledi.

Omicron'un ortaya çıktığı yer olduğu düşünülen Botsvana'daki sağlık yetkilileri, teyit edilen 19 vakadan 16'sının asemptomatik olduğunu ve semptom görülenlerdeyse semptomların 'çok, çok hafif' olduğunu açıkladı. Bu arada İsrailli yetkililer de, Pfizer aşısının takviye dozunun Omicron'dan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı yüzde 90'a kadar koruma sağladığını iddia etti.

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Ancak uzmanlar, varyantın ne gibi etkileri olabileceğini daha iyi anlamalarının en az iki hafta süreceği konusunda uyarıyor. DSÖ’de epidemiyoloji uzmanı olan Dr. Maria Van Kerkhove, şimdilik bu suşun ana yayıcılarının gençler olmasından ötürü “gözetim yanlılığının” Omicron'un ciddiyetinin hafife alınmasına sebep olabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanlık bilimsel danışma ekibi SAGE, Omicron hakkındaki en kötü tahminler doğru çıkarsa, İngiltere'yi bu kış hastaneye yatışlarla birlikte potansiyel olarak çok önemli bir dalga için hazırlık yapması gerektiği konusunda uyardı.