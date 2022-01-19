Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı varTürkiye kara teslim! Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var#Trafik
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Konyada Serdar Gürlere büyük tepki O sözleri olay oldu...Konya'da Serdar Gürler'e büyük tepki! O sözleri olay oldu...#Serdar Gürler
Kar esareti 54 yıl sonra ilkKar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
DSÖden yeni varyant uyarısı geldi İşte en riskli grup...DSÖ'den yeni varyant uyarısı geldi! İşte en riskli grup...#DSÖ
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Kâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülkeKâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülke#Papua Yeni Gine
Şaşırtan benzerlik Kardeşlerimi bulun banaŞaşırtan benzerlik! 'Kardeşlerimi bulun bana'#Mia
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklamasıAkkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması#Akkuyu Nükleer A.Ş.
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERDünya Haberleri

Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

#Papua Yeni Gine#OMICRON#Aşı Oranı
Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

Omicron varyantı dünyanın dört bir yanına hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Sayısız ülke bu çok bulaşıcı varyant karşısında aşılama kampanyalarına hız verirken aşılamada çok geri kalan Papua Yeni Gine'de görülen ilk vaka büyük endişe yarattı.

Haberin Devamı

Ülkede açıklanan ilk Omicron vakasından sonra yetkililer halkı sakin olmaya çağırdı. Bunun altında ise ülkenin aşılama oranıyla ilgili acı gerçek yatıyor...

Yetkililerin dün yaptığı açıklamaya göre geçen aralık ayında ülkeye Londra ve Hong Kong aktarmasıyla Güney Afrika'dan gelen bir kişide Omicron varyantına rastlandı. Bu kişinin Papua Yeni Gine'ye ulaştığında yapılan ilk testinin negatif sonuç verdiği bildirildi.

Ülkenin Ulusal Salgın Kontrol Merkezi görevlisi David Manning, yaptığı açıklamada "Adamın seyahat periyoduna bakınca omicron varyantını nereden kaptığını anlamak zor. ancak bu varyantın kuluçka süresinin üç gün olduğu düşünülünce Omicron'u Güney Afrika'dan ayrıldıktan sonra kaptığını düşünüyoruz.“ ifadesini kullandı.

Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı
Ülkenin Başbakanı James Marape halka örnek olması için ilk aşı yaptıranlardan olmuştu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Nüfusun sadece yüzde 1i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılarNüfusun sadece yüzde 1'i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar!Haberi Görüntüle

Omciron varyantıyla ülkeye giriş yapan adam için tüm temaslı takibi süreçlerinin gerçekleştirildiğini ve yakın temas kaynaklı başka bir vakaya rastlanmadığını belirten uzmanlar yine de "Omicron varyantı artık Papua Yeni Gine'de aktiftir" açıklamasını yaptılar.

Aşılı olan adamın şu an itibarıyla tamamen iyileştiği de açıklandı.

David Manning, "Bu haber karşısında halkımızı panik yapmamaya davet ediyoruz." dedi ancak ülkede Omicron görülmesi yine de büyük panik yarattı. zira Papua Yeni Gine dünyadaki en düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerin başında geliyor: Ülkede nüfusun sadece yüzde 3'ü aşılanmış durumda.

Bu da 9 milyon nüfuslu ülkede sadece 229 bin kişinin tam aşılı olduğu anlamına geliyor. Ülkede 290 bin kişi de tek doz aşılı. Yapılan istatistiksel modellemelere göre bu aşılama hızıyla Papua Yine Gine'de nüfusun sadece üçte birini aşılamak bile beş yıl sürecek.

Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

Öte yandan aşılanma oranı çok düşük kalsa da ülke geçtiğimiz günlerde hatırlatma dozu uygulamasının onay aldığını ve mevcut halde bulunduğunu açıklamıştı.

Haberin Devamı

Papua Yeni Gine'de salgının başından bugüne kadar 36 binden fazla koronavirüs vakası görülürken 600 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti. Ancak ülke halkının kovid-19 testi yaptırmak konusunda da tıpkı aşıda olduğu gibi oldukça katı bir tutumu var ve gerçek vaka sayısının bunun kat kat fazlası olduğu biliniyor.

Ülkede geçtiğimiz yılın ekim ayında yaşanan vaka patlamasıyla birlikte hastaneler ve sağlık sistemi çok büyük sıkıntı yaşamış, toplu ölümlerle birlikte hükümet toplu cenaze törenleri düzenlemek zorunda kalmıştı.

Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

Papua Yeni Gine, salgından önce de zayıf sağlık sistemi, ilaç sıkıntısı ve sağlık personeli yetersizliği gibi sorunlarla boğuşuyordu.

Gözden Kaçmasın

Günde 350 vakayla felaketi yaşıyorlar... Hastanenin otoparkında can vereceklerGünde 350 vakayla felaketi yaşıyorlar... 'Hastanenin otoparkında can verecekler' Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Papua Yeni Gine#OMICRON#Aşı Oranı

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem