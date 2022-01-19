Omicron dünyanın en düşük aşılanma oranına sahip ülkesine sıçradı

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Ülkede açıklanan ilk Omicron vakasından sonra yetkililer halkı sakin olmaya çağırdı. Bunun altında ise ülkenin aşılama oranıyla ilgili acı gerçek yatıyor...

Yetkililerin dün yaptığı açıklamaya göre geçen aralık ayında ülkeye Londra ve Hong Kong aktarmasıyla Güney Afrika'dan gelen bir kişide Omicron varyantına rastlandı. Bu kişinin Papua Yeni Gine'ye ulaştığında yapılan ilk testinin negatif sonuç verdiği bildirildi.

Ülkenin Ulusal Salgın Kontrol Merkezi görevlisi David Manning, yaptığı açıklamada "Adamın seyahat periyoduna bakınca omicron varyantını nereden kaptığını anlamak zor. ancak bu varyantın kuluçka süresinin üç gün olduğu düşünülünce Omicron'u Güney Afrika'dan ayrıldıktan sonra kaptığını düşünüyoruz.“ ifadesini kullandı.

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Omciron varyantıyla ülkeye giriş yapan adam için tüm temaslı takibi süreçlerinin gerçekleştirildiğini ve yakın temas kaynaklı başka bir vakaya rastlanmadığını belirten uzmanlar yine de "Omicron varyantı artık Papua Yeni Gine'de aktiftir" açıklamasını yaptılar.

Aşılı olan adamın şu an itibarıyla tamamen iyileştiği de açıklandı.

David Manning, "Bu haber karşısında halkımızı panik yapmamaya davet ediyoruz." dedi ancak ülkede Omicron görülmesi yine de büyük panik yarattı. zira Papua Yeni Gine dünyadaki en düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerin başında geliyor: Ülkede nüfusun sadece yüzde 3'ü aşılanmış durumda.

Bu da 9 milyon nüfuslu ülkede sadece 229 bin kişinin tam aşılı olduğu anlamına geliyor. Ülkede 290 bin kişi de tek doz aşılı. Yapılan istatistiksel modellemelere göre bu aşılama hızıyla Papua Yine Gine'de nüfusun sadece üçte birini aşılamak bile beş yıl sürecek.

Öte yandan aşılanma oranı çok düşük kalsa da ülke geçtiğimiz günlerde hatırlatma dozu uygulamasının onay aldığını ve mevcut halde bulunduğunu açıklamıştı.

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Papua Yeni Gine'de salgının başından bugüne kadar 36 binden fazla koronavirüs vakası görülürken 600 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti. Ancak ülke halkının kovid-19 testi yaptırmak konusunda da tıpkı aşıda olduğu gibi oldukça katı bir tutumu var ve gerçek vaka sayısının bunun kat kat fazlası olduğu biliniyor.

Ülkede geçtiğimiz yılın ekim ayında yaşanan vaka patlamasıyla birlikte hastaneler ve sağlık sistemi çok büyük sıkıntı yaşamış, toplu ölümlerle birlikte hükümet toplu cenaze törenleri düzenlemek zorunda kalmıştı.

Papua Yeni Gine, salgından önce de zayıf sağlık sistemi, ilaç sıkıntısı ve sağlık personeli yetersizliği gibi sorunlarla boğuşuyordu.