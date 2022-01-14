Ölümüyle dünyayı yasa boğdu! “Artık acı çekmeyecek”

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Hayatını tüm detaylarıyla paylaşan, nadir bir genetik bozukluğu olan sosyal medya yıldızı Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayata gözlerini yumarak takipçilerini yasa boğdu...

Nadir bir genetik hastalıkla boğuştuğu hayatının her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Adalia Rose Williams, Instagram ve Facebook sayfalarından yapılan açıklamaya göre 15 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan resmi açıklamaya göre, Williams Çarşamba akşamı hayatını kaybetti.

Teksaslı genç kızın sağlık güncellemelerini, makyaj videolarını, komedi skeçleri ve aile üyelerini içeren videolarını yayınladığı YouTube kanalında 2,9 milyon abonesi ve 12 milyondan fazla Facebook takipçisi vardı.

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Çarşamba akşamı yayınlanan gönderide, "MİLYONLARCA insana dokundu ve onu tanıyan herkeste en büyük iz bıraktı. Artık acı çekmiyor ve sevdiği müziklerle dans ediyor." denildi.

Annesi Natalia Pallante, 2018'de The New Zealand Herald'a verdiği demeçte, Williams'a yaklaşık 3 aylıkken Hutchinson-Gilford progeria sendromu teşhisi kondulduğunu söyledi.

Erken yaşlanma hastalığı olan Hutchinson-Gilford sendromu etkilenen kişide hızla ve erkenden yaşlanmaya neden olan nadir ve ölümcül bir genetik durum. Hastalık, Lamin A (LMNA) ya da progerin isimli bir genindeki mutasyondan kaynaklanıyor.

Atardamarlarda erken yaşlardan itibaren sertleşme (ateroskleroz) ise hastalığın önemli bir özelliği. Mayo Clinic'e göre progeria olarak da adlandırılan hastalığın bilinen bir tedavisi yok ve çocukların saç dökülmesi ve yavaş büyüme gibi semptomlarla normalden çok daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor.

Yine Mayo Clinic'e göre, bu hastalığa sahip bir çocuğun ortalama yaşam süresi 13 yıl. Progeria Araştırma Vakfı'na göre, dünya genelinde yaklaşık 400 çocuk bu hastalıktan mustarip.

Adalia Rose Williams ilk videolarını 2012'de çekmeye başlamıştı. Yaşadığı zor hayatı ve hastalığı yüzünden çektiği sıkıntıları dünyadaki takipçileriyle paylaşan Williams herkese örnek olan bu davranışıyla büyük takdir topluyor ve takipçilerinden büyük destek görüyordu.

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Adalia, kasım ayında yayınlanan en son videosunda, Luka adında bir silikon oyuncak bebeği kutusundan çıkarırken görüntüleniyor.

Adalia Rose Williams'ın YouTube kanalı bugüne dek 339 milyondan fazla kez görüntülenmişti.