Ölümünün yıldönümü... İran ‘Mahsa Amini’ alarmı verdi

Haberin Devamı

TAHRAN yönetimi, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölüm yıldönümünde, protestoları engellemek için ülke çapında güvenliği sıkılaştırdı. Amini’nin 16 Eylül 2022’deki ölümü, ülke çapında 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan rejim karşıtı protestolara yol açmış, gösterilerle ilgisi olan 7 kişi idam edilmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

AİLESİNİ UYARDILAR

Amini’nin mezarının bulunduğu İran’ın kuzeybatısındaki Sakız kenti başta olmak üzere, güvenlik güçleri pek çok şehirde teyakkuza geçti. Amini’nin babasının “herhangi bir gösterinin yapılmaması konusunda” uyarıldığı ve ailenin evi çevresine polis konuşlandırıldığı öne sürüldü. Norveç merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Sakız kentinin helikopterle izlendiği ve yeni güvenlik kameraları yerleştirildiğini aktardı.

Haberin Devamı

BATI’DAN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD ve İngiltere, Amini’nin ölüm yıldönümünün arefesinde Tahran yönetimine yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’daki protestoların bastırılmasında şiddete başvuran yaklaşık 30 kişi ve kuruluşa yaptırım getirildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYANA HAPİS CEZASI MI

- Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren gösteriler sonrasında Tahran yönetiminin başörtüsü zorunluluğunu daha sertleştireceği iddia ediliyor. İran Meclisi kurala uymayan kadınlara sert cezalar uygulayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarıda ‘uygun örtünmeyen kadınlara’ 10 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü öne sürülüyor.