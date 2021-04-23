Ölümün kıyısındaydı: Navalni açlık grevini bıraktığını açıkladı!

Hapiste bulunan Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin doktorları, 20 günden uzun süredir yaptığı açlık grevini acilen bırakmaması halinde ölebileceği uyarısında bulunmuştu. Navalni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada açlık grevini bırakacağını duyurdu. Ancak Navalni, açlık grevini kademeli olarak bırakacak ve tamamen sona erdirmesi 24 gün sürecek.

Muhalif lider sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha önce iki sivil doktor tarafından muayene edildiğini ve kollarında ya da bacaklarında yeniden his kaybı yaşaması durumda 'sivil' doktor talep ettiğini açıkladı. Navalni, dünyanın 4 yanından kendine destek yollayan herkese de teşekkür etti.

'İSKELETE DÖNDÜM'

Navalni'nin resmi Instagram hesabından Çarşamba günü yapılan paylaşımda "Hücresinin içinde sürünen bir iskelete döndüm" ifadesi kullanıldı.

Binlerce Navalni destekçisi, yasaklara rağmen Çarşamba günü Rusya'da sokaklara çıkarak, Navalni'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info, gösterilerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Navalni geçen yıl Ağustos ayında zehirlenmiş ve zor kurtarılmıştı.

Bu zehirlenme sonrasında yoğun bakım için götürüldüğü Berlin'de toksikologlar Navalni'nin Rusya'da silah olarak üretildiği bilinen Noviçok adlı maddeye maruz kaldığı sonucuna varmıştı.

Batılı hükümetler saldırıdan Rusya hükümetini sorumlu tutarken Navalni de doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamıştı.

Kremlin hem olayla hiç bir ilgisi olmadığını söylüyor hem de olayın Noviçok zehirlenmesi olduğunu sorguluyor.

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