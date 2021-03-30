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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ölümü infial uyandırmıştı... ABD’de tarihi dava başladı

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Ölümü infial uyandırmıştı... ABD’de tarihi dava başladı

ABD’nin Minneapolis şehrinde geçtiğimiz mayıs ayında siyah George Floyd’un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin’in cinayet suçundan yargılandığı tarihi dava başladı.

Chauvin, Floyd’u gözaltına alırken 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırmış, “Nefes alamıyorum” diye polise durması için yalvaran talihsiz adamın kameralar kayıttayken gerçekleşen ölümü ülkede infiale neden olmuş, geniş çaplı protestoları tetiklemişti.

Olay sonrası Chauvin’in işine son verilirken Floyd’un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. Dün başlayan duruşmanın yaklaşık 4 hafta sürmesi bekleniyor.

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