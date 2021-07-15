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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Ölümler yüz bini geçti, ulusal yas ilan edildi!

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Ölümler yüz bini geçti, ulusal yas ilan edildi!

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas 5 gün boyunca sürecek.

 Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükûmet 5 gün ulusal yas ilan etti.

Arjantin'de ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in imzasıyla çıkan ve resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "100 binden fazla insanın, ülkemiz sakinlerinin, Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi nedeniyle Arjantin Cumhuriyeti topraklarında 5 günlük ulusal yas ilan edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dün Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 100 bin 250'ye ulaştı ve bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi.

 

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