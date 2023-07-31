Ölüme meydan okuyan fenomen 68. kattan düştü... Ölmeden saniyeler önce pencerelere vurarak yarım istemiş!

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Sosyal medya 30 yaşındaki fenomen Remi Lucidi'yi konuşuyor.

Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız adam sosyal medyada yayınlayacağı şovu için Hong Kong'^da daha önce defalarca yaptığı gibi bir binaya tırmandı.

Ancak 30 yaşındaki adam bu sefer amacına ulaşamadı. New York Post'ta yer alan habere göre, fenomen isim binanın 68'inci katından yere düştü.

Dijital dünyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Hong Kong yetkililerine göre, Lucidi akşam 6 civarında binaya geldi.

Fenomen isim binaya görmek için güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi.

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Kazanın ardından bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu kişi polise verdiği ifadede Lucidi'yi tanımadığını belirtti.

Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü.

Ancak işler bu noktadan sonra fenomen ismin istediği gibi gitmedi.

Kimliği henüz açıklanmayan bir kaynak, polisin Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve talihsiz kazadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi.

Bir başka kaynak, polisin olay yerinde Lucidi'nin kamerasını bulduğunu ve cihazın onun diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini belirtti.