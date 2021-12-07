Ölüme 'göz kırpmak'... Tabut şeklinde ötanazi makinesi onay aldı!

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Ötanazi karşıtlarının tepkisini çekse de İsviçre'de 'göz kırpma' yolu ile kontrol edilen tabut şeklindeki 'intihar makinesi' yasal denetlemeden onay alarak geçmeyi başardı.

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak anlamına gelen bir kavram. Oldukça tartışmalı bir eylem olan ötanazi dünyanın birçok ülkesinde yasal değil; yasal olduğu ülkelerde ise çok sıkı gözetimlere tabi tutularak uygulanıyor.

Uygulanma yöntemlerine göre “aktif ötanazi” ve “pasif ötanazi” alt başlıklarına ayrılan yöntemde aktif ötanazi, hastanın sakinleştirilmesinin ardından hekim tarafından ölümü sağlayan tıbbi yöntem veya ilaç uygulanıyor. Pasif ötanazide tıbbın iyileştiremeyeceği hastalara hekim müdahaleyi kesiyor ve ölüm süreci hızlanıyor.

İsviçre ötanazinin yasal olarak uygulandığı az sayıda ülkeden biri. Ülkede bir firmanın ürettiği ve 'intihar makinesi' olarak anılan tabut şeklindeki ötanazi yardımcısı aygıt yasal olarak onay alırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Sarco makinesi adı verilen alet içine girilip çalıştırılıyor. Kişinin tabut şeklindeki bu makineye girmesiyle birlikte bir kez göz kırpması yeterli. Böylelikle aletin içindeki oksijen miktarı kritik seviyede azalıyor ve ölüm gerçekleşiyor. Sadece bir dakika kadar süren süreçte kişiler hipoksi adı verilen oksijen yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybediyor. Uzmanlar bunun görece acısız bir ölüm şekli olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl ötanazinin yasal olduğu İsviçre'de bin 300 kişinin bu servislerden yararlandığı biliniyor. Ülkede iki ayrı şirket tarafından verilen bu hizmetin kişilere sıvı barbitürat adlı ilacın gaz şeklinde verilmesiyle gerçekleştirildiği açıklandı. Bu ilaç kişileri iki ila beş dakika içinde derin bir komaya sokarak sonrasında da öldürüyor.

İntihar makinesi 'Dr. Ölüm' olarak da tanınan Dr. Philip Nitschke'nin tasarımı. Nitschke, 'Exit' (Çıkış) adlı kar amacı gütmeyen bir organizasyonunun da başkanı. Makine içine giren ve ölüme yatan kişiler için tercih edilen lokasyonlarda (örneğin doğa içinde) çalıştırılabiliyor ve istenirse güç kaynağından ayrılarak tabut olarak da kullanılabiliyor.

Ancak Nitschke'nin bu icadı ötanazi karşıtları tarafından kullanılan yöntem yüzünden eleştirilere maruz kaldı. Zira özellikle Avrupa ülkelerinde gaz soluyarak ölmek/öldürülmek Yahudi Soykırımı'yla olan benzerliği nedeniyle hassas bir konu olmaya devam ediyor. Almanya'nın Nazi lideri Hitler sayısız Yahudi'yi gaz odalarında zehirleyerek öldürmüştü.

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Öte yandan intihar makinesine yönelik tek eleştiri bu değil. Makinenin fütüristtik tasarımı da eleştiri oklarının hedefi oldu ve 'ölümü estetize etmek ve güzelleştirmek' gibi bir amaca hizmet ettiği düşünülen bu modernist tasarım tartışma yarattı.

Hali hazırda sadece iki modeli bulunan tasarım Dr. Philip Nitschke'nin başında yer aldığı Exit oluşumu tarafından 3D printerlar yardımıyla çoğaltılmaya başlanacak ve sayıları artacak.

Şirket hazırlıklarına devam eder ve makinaların gelecek yıl kullanıma hazır olacağını açıklarken başta kiliseler olmak üzere çok sayıda ötanazi karşıtı grup da protestolara hazırlandıklarını açıkladı.