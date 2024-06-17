Ölümcül yan etkiye sahip: Ağrı kesiciye soruşturma

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Kurumdan yapılan açıklamada potansiyel olarak ölümcül bir durum olan “agranülositoza” yol açabilen ağrı kesici madde ‘metamizol’ün gözden geçirildiği belirtildi. İspanya’da “Nolotil” markasıyla pazarlanan ilaç, İngiltere dahil birçok ülkede halihazırda yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz kasım ayında İspanya’da bir grup hasta, İlaçtan Etkilenen Hastalar Derneği’ni kurarak yan etkilerle ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle hükümete dava açmıştı. İlacın yan etkileri yüzünden 1996 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 350 agranülositoz vakası tespit edildiğini belirtiyor.