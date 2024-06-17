×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ölümcül yan etkiye sahip: Ağrı kesiciye soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa İlaç Ajansı#Ağrı Kesici#Soruşturma
Ölümcül yan etkiye sahip: Ağrı kesiciye soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), hastalık ve ölümlerle bağlantısı olduğu iddia edilen popüler bir ağrı kesici hakkında soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Kurumdan yapılan açıklamada potansiyel olarak ölümcül bir durum olan “agranülositoza” yol açabilen ağrı kesici madde ‘metamizol’ün gözden geçirildiği belirtildi. İspanya’da “Nolotil” markasıyla pazarlanan ilaç, İngiltere dahil birçok ülkede halihazırda yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz kasım ayında İspanya’da bir grup hasta, İlaçtan Etkilenen Hastalar Derneği’ni kurarak yan etkilerle ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle hükümete dava açmıştı. İlacın yan etkileri yüzünden 1996 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 350 agranülositoz vakası tespit edildiğini belirtiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa İlaç Ajansı#Ağrı Kesici#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!