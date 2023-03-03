Ölümcül tren kazası tartışılıyor: Yunanistan şokta

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Yunanistan, önceki gün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen tren kazasının şokunu yaşıyor. Kazada ölenlerin sayısı 57’ye yükselirken, 56 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. 3 günlük yas ilan eden Yunan hükümeti, kazanın nedenlerinin derinlemesine araştırılacağı sözünü vererek tepkileri yatıştırmaya çalışırken medya, demiryolu ağının çağdışı olduğu ve son 50 yıldaki hükümetlerin büyük sorumlulukları bulunduğunu yazdı. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’den sonra Bakanlık Genel Sekreteri Yanis Ksifaras ile Yunan Devlet Demiryolları’nın CEO’su Spiros Pateras istifa etti. Ancak bu istifalar yeterli görülmüyor. Gazeteler dün, “Ölüm rayları”, “Suç kimde” ve “Ölüler cevap bekliyor” gibi manşetlerle çıktı.

NÖBETÇİ ŞEFİN HATASI

Yunan basını, nöbetçi istasyon şefinin makas değiştiren mekanizmayı hatalı pozisyonda unutması üzerine, 352 kişi taşıyan yolcu treninin ters istikametten gelen yük treniyle çarpıştığını aktardı. Hatasını kabul eden istasyon şefi tutuklandı. Yunan basını, Larisa tren istasyonunda daha önce hamal olarak çalışan ve kısa bir eğitimden sonra nöbetçi istasyon şefliğine atanan kişinin bu görev için yeterli olup olmadığını sorguluyor. Demiryolu ağındaki trafik lambalarının niçin çalışmadığı, 23 yıl önce satın alındığı halde demiryolu ağındaki trafiğini düzenleyen elektronik sistemin neden kullanılmadığı ve bu sistemin yokluğunda trenlerin saatte 170 km’ye varan hızlara çıkmasına neden izin verildiği, cevap bekleyen diğer sorular.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kaza bölgesinde incelemede bulundu.

SİLAH YARIŞI RAYLARI UNUTTURDU

Ülke içinde orduya ayrılan bütçe de kaza sonrası tartışmaları körükledi. Son dört yılda silah satın alımına 14 milyar Euro ayıran Yunanistan’da, her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği Atina-Selanik hattının 100 kilometrelik bölümü dışında, kalan 400 kilometrelik bölümü nöbetçi istasyon şefleri tarafından yönlendiriliyor. Ayrıca ülkenin önemli bölümünde demiryolu ağı tek raydan oluşuyor.

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SICAKLIK 1300 DERECEYE ÇIKTI

Çarpışma sonrası çıkan yangında vagonlardaki ısının 1300 dereceye kadar yükseldiği belirtilirken bu, kayıpların bulunmasını zorlaştırıyor. Yunanistan Adli Tıp Derneği Başkanı Grigoris Leon, “Krematoryumlarda cenazeler 800-850 derecede yakılır. Vagonlardakı ısı ise bin derecenin üzerindeydi. Kayıplardan bazılarının hiçbir zaman bulunmaması mümkün” dedi. Kaza sonrası kayıp 56 kişi aranıyor.

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Yunanistan’daki ölümcül tren kazasının ardından halk, hükümeti protesto etti. Kazanın hükümetin sorumsuzluğundan kaynaklandığını öne süren göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı.

HÜRRİYET’İN HABERİ GÜNDEM OLDU

Hürriyet’in dünkü “Perastika Yitona” (Geçmiş olsun komşu) başlıklı haberi Atina’da yankı buldu. Yunan basını Hürriyet’in haberine “Duygulandırıcı” ve “Türkler bu zor günde yanımızda”yorumlarıyla yer verdi. Skai TV “Komşu medyasında duygulandırıcı başlık, sıcak mesaj” ifadesini kullandı. Yunanistan’ın Ankara büyükelçiliği de Twitter’dan haberi “Derinden etkilendik” mesajıyla paylaştı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tren kazası nedeniyle Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu veBaşbakan Kiriakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.