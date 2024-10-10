‘Ölümcül hassas ve şaşırtıcı plan’

Haberin Devamı

Tel Aviv ve Washington yönetimleri arasında İsrail’in İran’a nasıl karşılık vereceği konusunda anlaşmazlık olduğu sık sık gündeme geliyordu ancak, dünkü Biden-Netanyahu görüşmesinin oldukça “yapıcı” geçtiği aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, görüşmenin “doğrudan” ve “verimli” geçtiğini kaydetti.

Beyaz Saray’dan yapılan ikinci açıklamada, Başkan Biden’ın İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını teyit ettiği kaydedilerek, Gazze ve Lübnan başlıklarında sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmeleri için diplomatik bir çözüm bulunması gerekliliğinin görüşüldüğü de belirtildi.

İsrail basınında ise 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşme sonrasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın açıklamalarına yer verildi.

Haberin Devamı

‘BAŞINA NE GELDİĞİNİ ANLAMAYACAK’

Dün Washington’a gideceği açıklanan ancak Netanyahu’nun son dakika vetosu nedeniyle ABD’ye gitmesi ertelenen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Biden-Netanyahu görüşmesi sonrası yaptığı açıklama İran misillemesine dair ipuçları veriyor. Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900’ü ziyaretinde İsrail’in İran’a olası saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail saldırdığında İran’ın “başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını” öne sürerek, saldırının “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağı tehdidinde bulundu. Tüm askeri komuta kademesinin İran’a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran’ın saldırısının “agresif” olduğunu ancak hatalı oldukları için “başarısız” olduğunu savundu.

BIDEN’A SALDIRI PLANINI ANLATTI

Amerikan haber sitesi Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, Netanyahu hükümetinin, “İran’daki askeri hedeflere hava saldırıları ve üst düzey isimlere yönelik suikastların kombinasyonu” şeklinde bir saldırıya sıcak baktığını yazmıştı. Washington’un daha önce karşı çıktığını açıkladığı İran’ın nükleer tesislerine saldırı seçeneğine de kapılar kapatılmış değil. Dünkü Biden-Netanyahu görüşmesinin ardından Netanyahu’nun saldırı planını Güvenlik Kabinesi’nden geçirmesi bekleniyor.