Ölüm Vadisi'nde rekor yağış: Antik göl ortaya çıktı

ABD’de binlerce yıl önce kuruyan antik bir göl, rekor seviyedeki yağışların ardından Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde yeniden ortaya çıktı.

MANLY GÖLÜ BADWATER HAVZASI’NI DOLDURDU

Halk arasında Manly Gölü olarak bilinen antik göl, beyaz tuz tabakasıyla kaplı Badwater Havzası’nın yeniden suyla dolmasıyla birlikte tekrar görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre Manly Gölü, dünya üzerindeki en sıcak ve kurak bölgelerden biri olarak bilinen Ölüm Vadisi’nde bulunuyor. Gölün yer aldığı Badwater Havzası, aynı zamanda Kuzey Amerika’nın deniz seviyesinin en altındaki noktası olma özelliğini taşıyor.

REKOR YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Eylül ve Kasım ayları arasında etkili olan şiddetli yağışlar, deniz seviyesinin yaklaşık 86 metre altında bulunan havzanın suyla dolmasına neden oldu. Bu yağışlar, antik gölün yeniden oluşmasında belirleyici rol oynadı.

BUZUL ÇAĞINDAN KALMA DEV GÖL

Jeolojik araştırmalara göre Buzul Çağı’nda oluşan Manly Gölü, 160 kilometre uzunluğa ve 180 metre derinliğe ulaşıyordu. Mamutlar ve kılıç dişli kaplanların yaşadığı dönemde var olan göl, iklimin ısınması ve çevresel koşulların değişmesiyle birlikte zaman içinde tamamen kuruyarak yok olmuştu.