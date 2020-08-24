Ölüm sıcaklığı

KORONA kriziyle mücadele eden Japonya, özellikle başkent Tokyo’da etkili olan sıcak hava dalgasıyla da karşı karşıya. Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibarıyla 148’e çıktı. Tokyo Metropol Valiliği, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri dün güncelledi. Buna göre, son bir haftada 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ağustos başından beri sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 148’e yükseldi.

YAŞLILARI VURUYOR

Bir hafta içinde ölenlerin yüzde 80’inden fazlasının 70 yaşın üstünde olduğu, 14’ünün ise evinde havalandırma sistemi kullanmadığı açıklandı. Ülkede sıcak nedeniyle pek çok kişinin hastanelik olduğu, belirtilerin COVID-19 salgınıyla benzerlik göstermesi nedeniyle de sıcakların sağlık sistemine yük bindirdiği belirtildi. Tokyo’da temmuz sonundan beri hava sıcaklığı 32 ile 37 derece arasında seyrediyor. Hamamatsu şehrinde 41.1 derece sıcaklık kaydedilirken, şehrin bağlı bulunduğu Shizuoka Prefecture bölgesinde bunun 2018’den bu yana rekor olduğu kaydedildi.