HABERLERDünya Haberleri

Ölüm nedeni Mossad mı... Skandal depremi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Epstein#ABD#Mossad
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Epstein belgelerinde medya patronu Maxwell’le ilgili iddialar dikkat çekiyor. İsrail istihbarat servisi MOSSAD’dan 400 milyon sterlin istediği öne sürülen Maxwell bir süre sonra yatından düşerek yaşamını yitirdi.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yayınlanan 3 milyon belgenin yarattığı deprem sürerken, Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in medya patronu babası Robert Maxwell’e ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Epstein, yolladığı bir e-postada Maxwell’in İsrail istihbarat servisi Mossad’dan 400 milyon sterlin talep ettiğini öne sürüyor.

Epstein’in 15 Mart 2018’de  kime gönderdiği bilinmeyen bir e-postada “Robert Maxwell MOSSAD’ı tehdit etti” ifadesi yer alıyor. Maxwell’in Mossad’dan 400 milyon sterlin istediğini öne süren Epstein, bu talebin karşılanmaması halinde Maxwell’in “İsrail adına yaptığı faaliyetleri ifşa etmekle tehdit ettiğini” belirtiyor. Söz konusu e-postada Epstein, Maxwell’in Sovyet Bloku’nun gayri resmi büyükelçisi olarak görev yaptığını belirterek  “O dönemde Margaret Thatcher’ın Downing Street’ine, Ronald Reagan’ın Beyaz Saray’ına, Kremlin’e ve Avrupa’daki tüm önemli makamlara serbestçe erişimi vardı” ifadelerini kullanıyor. Yaklaşık 400 farklı şirketin sahibi olduğu belirtilen Maxwell, 5 Kasım 1991’de Kanarya Adaları açıklarında “Lady Ghislaine” adlı yatından denize düşerek hayatını kaybetmişti.

LÜKS YATINDAN DÜŞTÜ

Robert Maxwell, 5 Kasım 1991’de Kanarya Adaları açıklarında “Lady Ghislaine” adlı yatından denize düşerek hayatını kaybetmişti. Kızı ve Epstein’ın sevgilisi Ghislaine Maxwell ise, “reşit olmayanlara cinsel istismar ve insan kaçakçılığına yardım etmekten” suçlu bulunarak, 2022 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BELGELERDE MERKEL DE VAR

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yayımlanan 3 milyon sayfalık yeni belgelerde Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’in adı da geçiyor. Epstein ile Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon arasındaki 2018-2019 yıllarına ait yazışmalarda Merkel için aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı görülüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifasının ardından Bannon, Epstein’a yolladığı bir e-postada “May gitti; Merkel ve Macron sırada” ifadelerini kullanıyor.

