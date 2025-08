Ölüm çemberinden dronla indirilen bisikletle kurtuldu

Rubizh Tugayı’nın yayımladığı ve sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntüde, bir İHA’nın Rus birliklerince kuşatıldığı bildirilen yaralı askere halat yardımıyla bisiklet bıraktığı, askerin de bisikleti alıp hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Tugaydan yapılan açıklamada, Siversk bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında üç askerin düşman ateşiyle hayatını kaybettiği, geriye kalan askerin ise tek başına mevziyi savunmak zorunda kaldığı belirtildi.



“Kod adım Tanker” diyen asker, kamera karşısında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dronlarımız yukarıdan bizi olabildiğince korumaya çalıştı. Korunmak için açtığımız çukura iki gaz tüpü bir de çakmak attılar. Bu sayede ateş yakabildik”

Saldırıda bacağından yaralanan asker, kendi imkânlarıyla bölgeden çıkamayacak duruma geldiğini belirterek, “Dört bir yandan kuşatılmış durumdaydım. Elimden geldiğince karşılık verdim” dedi ve yaklaşık dört ila beş gün boyunca orada mahsur kaldığını söyledi.





👍 WOW… Ukrainian soldier stuck in the grey zone was delivered a electric bicycle by drone to help him evacuate. pic.twitter.com/YZPFuupsVA