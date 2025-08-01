Ölüm çemberinden dronla indirilen bisikletle kurtuldu

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Rubizh Tugayı’nın yayımladığı ve sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntüde, bir İHA’nın Rus birliklerince kuşatıldığı bildirilen yaralı askere halat yardımıyla bisiklet bıraktığı, askerin de bisikleti alıp hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Tugaydan yapılan açıklamada, Siversk bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında üç askerin düşman ateşiyle hayatını kaybettiği, geriye kalan askerin ise tek başına mevziyi savunmak zorunda kaldığı belirtildi.



“Kod adım Tanker” diyen asker, kamera karşısında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dronlarımız yukarıdan bizi olabildiğince korumaya çalıştı. Korunmak için açtığımız çukura iki gaz tüpü bir de çakmak attılar. Bu sayede ateş yakabildik”

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Saldırıda bacağından yaralanan asker, kendi imkânlarıyla bölgeden çıkamayacak duruma geldiğini belirterek, “Dört bir yandan kuşatılmış durumdaydım. Elimden geldiğince karşılık verdim” dedi ve yaklaşık dört ila beş gün boyunca orada mahsur kaldığını söyledi.





👍 WOW… Ukrainian soldier stuck in the grey zone was delivered a electric bicycle by drone to help him evacuate. pic.twitter.com/YZPFuupsVA — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 30, 2025

YÜRÜYEMEYECEĞİ İÇİN ELEKTRİKLİ BİSİKLET GÖNDERDİLER

Rubizh Tugayı Kurmay Başkanı Mykola Gritsenko da kurtarma ekibinin yaralı askere ulaşmasının kendi güvenliklerini tehlikeye atmadan mümkün olmadığını belirterek, “Ekipmanla yaklaşmak imkânsızdı çünkü düşman her yerdeydi. O da kendi başına çıkamazdı; en yakın mevziye kadar 1,5 km yürümesi gerekiyordu. Bacağından yaralı olduğu için bu da imknasızdı.” dedi ve bunun üzerine tugay, yaralı askere dronla bir elektrikli bisiklet ulaştırma kararı alıklarını anlattı.

İHA’lar, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşında ordunun vazgeçilmez araçları haline gelmiş durumda. Bu sayede askerler, düşman hatlarının gerisinde risk almadan hareket edebiliyor. Ancak genellikle patlayıcı yüklü olarak saldırı amacıyla kullanılan dronların tahliye için kullanıldığına dair örnekler de yok değil.



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Rubizh Tugayı bisikleti ulaştırmak için yapılan ilk iki girişimin başarısız olduğunu açıkladı. İlk denemede bisiklet düşürüldü, ikinci denemede ise dronların motorları yandı ancak üçüncü deneme başarılı oldu.

Yaralı asker, elektrikli bisikletle 400 metre ilerledikten sonra uzaktan kumandalı bir mayına çarparak havaya fırladı. Ardından topallayarak 200 metre daha ilerledi ve burada arkadaşlarıyla buluştu.

Daha sonra yaralı askere ikinci bir elektrikli bisiklet gönderildi. Asker bu bisikletle yaklaşık 15 dakika ilerleyerek güvenli bölgeye ulaştı ve tahliye edildi.

Ekiplerin operasyonu gerçekleştirmek için doğru zaman ve hava koşullarını hesaplamak zorunda kaldıklarını anlatan Gritsenko, “Bu elektrikli bisikletin kendi ağırlığı neredeyse 40 kilo,” ifadelerini kullandı.



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Kurtarma operasyonunun görüntüleri Rusya’nın gece boyunca Kiev’e düzenlediği İHA ve füze saldırılarında 6 yaşındaki bir çocuk ve annesinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından ortaya çıktı.

Ukraynalı yetkililer, saldırının başkentte 27 noktayı hedef aldığını ve Shevchenkivskyi bölgesindeki bir hastanenin çocuk servisinin de vurulduğunu açıkladı.