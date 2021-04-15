'Ölüler kenti' 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı

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Fransız'da arkeologlar görenleri bir hayli şaşırtan bir keşfe imza attı.

Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, 1700 yıllık gizemi çözmeyi başardı.

Fransa’nın Korsika bölgesinde 'ölüler kenti' olarak adlandırılan bölgede çalışmalarda bulunan ekip ilginç bulgulara ulaştı.

Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan bölgede MS 300 ila 600 yılları arasında olduğu tahmin edilen mezarlık keşfedildi.

Keşfi ilginç kılan ise mezarlıktaki bedenlerin çömleklerin içerisinde bulunmasıydı.

YETİŞKİNLER DE GÖMÜLMÜŞ

Ekip bu şekilde gömülen 40 kişinin cansız bedenine ulaştı. Çoğunluğun çocuklardan oluştuğunu belirten ekip az da olsa bu şekilde gömülen yetişkinlerde olduğunu duyurdu.

Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3'üncü ve 6'ncı yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu sayede mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı.

HANGİ MEDENİYETE AİT OLDUĞU BULUNAMADI

Kazıda bulunan eserler Roma dönemine ait görünse de, arkeologlar bunların Vizigotlar veya bölgenin daha sonraki sakinler tarafından yeniden tasarlanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın sırlarla dolu geçmişinin çözebileceğine inanılıyor.

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