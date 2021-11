Olmert: Bir Yahudi olarak utanç duyuyorum

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Batı Şeria'nın El Halil kentinde sahipliği tartışmalı eve yerleşerek olaylar çıkaran, Filistinlilere saldıran ve ateş ederek yaralayan Yahudi yerleşimcilere sert tepki gösterdi.

Olmert, Yahudi yerleşimcilerin yaptıkları karşısında, "bir Yahudi olarak utandığını" ve yapılanların "katliam" olarak nitelendirebileceğini ifade etti.



Olmert, haftalık bakanlar kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "El Halil'de Araplara ateş eden Yahudilerin görüntülerinden bir Yahudi olarak utanç duyuyorum. Tanık olduğumuz için katliam (pogrom) tanımından başka bir şey bulamıyorum. Biz ki, katliamın ne olduğunu bilen bir ulusun çocuklarıyız. Bunu söylemeden önce çok düşündüm ama bu olan başka türlü tanımlanamaz" dedi.



Olmert, Savunma Bakanı Ehud Barak'tan ve ilgili herkesten, İsrail devletinin kontrolü altındaki her yerde gereken her şeyi, gereken güçle bu olanları durdurmalarını istediğini belirtirken, "Umarım yerleşimciler arasında da olayları çıkaran bu kişilere karşı merhamet duygusu kalmamıştır" diye konuştu.



Öte yandan El Halil'de, Filistinlilerden satın aldıklarını öne sürdükleri evi işgal eden Yahudi yerleşimci ve aşırı sağ militanların İsrail askerleri tarafından zorla tahliyeleri sonrasında iki Filistinliye ateş açan ve yaralayan iki Yahudi yerleşimci polise teslim oldu.



El Halil yakınındaki Yahudi yerleşimi Kiryat Arba'dan oldukları belirtilen iki yerleşimci, Filistinlilere kendilerini korumak amacıyla ateş ettiklerini öne sürdü.



GÜNEYDEKİ DURUM



Başbakan Ehud Olmert, bakanlar kurulu toplantısında ayrıca İsrail'in güneyindeki duruma da değindi ve "İsrail'in, terör örgütlerinin acımasız bir şiddetle yaptığı ateşkes ihlallerini kabul etme gibi bir niyeti yoktur" dedi.



"Biz bu ateşkese isteksizce, tereddütle razı olduk" diyen Olmert, sakin bir döneme girmeyi amaçladıklarını, ancak son dönemde roket saldırılarının artması üzerine Savunma Bakanı ile konu üzerinde değerlendirme yaptıklarını ifade etti. İsrail Başbakanı, hükümetin, bu durumun süremeyeceğini garantileyen bir tutum belirleyeceğini söyledi.



Öte yandan bakanlar kurulu toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Gazze Şeridi ile artık bir ateşkesin olmadığını belirterek, Savunma Bakanını roket saldırıları karşısında hareketsiz kalmakla suçladı ve Gazze'den bir saldırı olduğunda harekete geçmesini gerektiğini ifade etti. Savunma Bakanı Ehud Barak ise bu sözlere karşılık Livni'yi, yaklaşan seçim nedeniyle siyasi bir tavır almakla suçladı.



İsrail Başbakan Yardımcısı Haim Ramon da Barak'ı eleştirdi ve "Gazze yakınındaki bölgelere her gün kassamlar düşerken, Savunma Bakanının hala ateşkese destek çıktığını" söyledi. Ramon, ateşkese derhal son verilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas altyapısının vurulmasını istedi.