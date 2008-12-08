Olmert: Bir Yahudi olarak utanç duyuyorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Olmert: Bir Yahudi olarak utanç duyuyorum

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Batı Şeria'nın El Halil kentinde sahipliği tartışmalı eve yerleşerek olaylar çıkaran, Filistinlilere saldıran ve ateş ederek yaralayan Yahudi yerleşimcilere sert tepki gösterdi.

Olmert, Yahudi yerleşimcilerin yaptıkları karşısında, "bir Yahudi olarak utandığını" ve yapılanların "katliam" olarak nitelendirebileceğini ifade etti.

Olmert, haftalık bakanlar kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "El Halil'de Araplara ateş eden Yahudilerin görüntülerinden bir Yahudi olarak utanç duyuyorum. Tanık olduğumuz için katliam (pogrom) tanımından başka bir şey bulamıyorum. Biz ki, katliamın ne olduğunu bilen bir ulusun çocuklarıyız. Bunu söylemeden önce çok düşündüm ama bu olan başka türlü tanımlanamaz" dedi.

Olmert, Savunma Bakanı Ehud Barak'tan ve ilgili herkesten, İsrail devletinin kontrolü altındaki her yerde gereken her şeyi, gereken güçle bu olanları durdurmalarını istediğini belirtirken, "Umarım yerleşimciler arasında da olayları çıkaran bu kişilere karşı merhamet duygusu kalmamıştır" diye konuştu.

Öte yandan El Halil'de, Filistinlilerden satın aldıklarını öne sürdükleri evi işgal eden Yahudi yerleşimci ve aşırı sağ militanların İsrail askerleri tarafından zorla tahliyeleri sonrasında iki Filistinliye ateş açan ve yaralayan iki Yahudi yerleşimci polise teslim oldu.

El Halil yakınındaki Yahudi yerleşimi Kiryat Arba'dan oldukları belirtilen iki yerleşimci, Filistinlilere kendilerini korumak amacıyla ateş ettiklerini öne sürdü.

GÜNEYDEKİ DURUM

Başbakan Ehud Olmert, bakanlar kurulu toplantısında ayrıca İsrail'in güneyindeki duruma da değindi ve "İsrail'in, terör örgütlerinin acımasız bir şiddetle yaptığı ateşkes ihlallerini kabul etme gibi bir niyeti yoktur" dedi.

"Biz bu ateşkese isteksizce, tereddütle razı olduk" diyen Olmert, sakin bir döneme girmeyi amaçladıklarını, ancak son dönemde roket saldırılarının artması üzerine Savunma Bakanı ile konu üzerinde değerlendirme yaptıklarını ifade etti. İsrail Başbakanı, hükümetin, bu durumun süremeyeceğini garantileyen bir tutum belirleyeceğini söyledi.

Öte yandan bakanlar kurulu toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Gazze Şeridi ile artık bir ateşkesin olmadığını belirterek, Savunma Bakanını roket saldırıları karşısında hareketsiz kalmakla suçladı ve Gazze'den bir saldırı olduğunda harekete geçmesini gerektiğini ifade etti. Savunma Bakanı Ehud Barak ise bu sözlere karşılık Livni'yi, yaklaşan seçim nedeniyle siyasi bir tavır almakla suçladı.

İsrail Başbakan Yardımcısı Haim Ramon da Barak'ı eleştirdi ve "Gazze yakınındaki bölgelere her gün kassamlar düşerken, Savunma Bakanının hala ateşkese destek çıktığını" söyledi. Ramon, ateşkese derhal son verilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas altyapısının vurulmasını istedi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin