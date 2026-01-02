Olimpiyatlardan baronluğa

Haberin Devamı

Yetkililer ele geçirilen motosikletlerin toplam değerinin yaklaşık 40 milyon dolar (1.7 milyar TL) olduğunu açıkladı. Meksika polisi, dört ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 62 adet lüks motosiklet, iki araç, sanat eserleri, uyuşturucu madde ve Wedding’in iki olimpiyat madalyasına el koydu. 44 yaşındaki Wedding, çok uluslu bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor. Yetkililer, Wedding’in yakalanması için bilgi verene 15 milyon dolara kadar ödül veriyor.

ABD’li yetkililer, Wedding’in Sinaloa Karteli’nin koruması altında Meksika’da yaşadığına inanıyor.