Olimpiyatlardan baronluğa

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:00

MEKSİKALI yetkililer, uyuşturucu baronu olmakla suçlanan Kanadalı eski olimpiyat sporcusu Ryan Wedding’e ait olduğu düşünülen lüks motosikletlere el koydu.

Yetkililer ele geçirilen motosikletlerin toplam değerinin yaklaşık 40 milyon dolar (1.7 milyar TL) olduğunu açıkladı. Meksika polisi, dört ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 62 adet lüks motosiklet, iki araç, sanat eserleri, uyuşturucu madde ve Wedding’in iki olimpiyat madalyasına el koydu. 44 yaşındaki Wedding, çok uluslu bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor. Yetkililer, Wedding’in yakalanması için bilgi verene 15 milyon dolara kadar ödül veriyor.

ABD’li yetkililer, Wedding’in Sinaloa Karteli’nin koruması altında Meksika’da yaşadığına inanıyor.

