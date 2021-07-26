Olimpiyatlarda yeni skandal... Güney Kore TV'si özür diledi!

İtalya için Pizza, Romanya için Drakula ve Ukrayna için Çernobil...

Bunlar, Güney Koreli bir yayıncı tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde ülkeleri tasvir etmek için kullanılan resimler ve başlıklardı.

'Munhwa Broadcasting Corporation' (MBC) isimli kanal bu adımı izleyicilerin alana giren ülkelerin izleyicileri tarafından daha kola anlaşılabilmesi için attıklarını belirtti.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler ile ilgili kanalın CEO'su Park Sung-jae'den de açıklama geldi. CEO bu görüntüler için özür diledi.

CEO, yayınladıkları görüntülerin 'Olimpik dostluk, dayanışma ve uyum değerlerine zarar verdiğini' kabul etti ve 'Başımı eğiyor ve derinden özür diliyorum' dedi.

CEO benzer bir hatanın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarının da altını çizdi.

2008 OLİMPİYATLARINDA DA YAPMIŞTI

Ancak kanal gelen tepkiler üzerine özür dilese de bu MBC'nin ilk vukuatı değil.

Güney Kore merkezli kanal, 2008 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında da benzer bir yayına imza atmıştı.

Kanal 2008 Pekin Olimpiyatları'nın Açılış töreninde Zimbabve'den 'ölümcül enflasyona sahip bir ülke' olarak söz etmişti.

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