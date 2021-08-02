Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 276'ya çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 17 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu bulunmuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 276'ya çıktı.