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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 193'e çıktı

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Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 193'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.

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