Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 193'e çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.