Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 7 kişi arasında Japonya dışından gelen ve Tokyo'nun Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 3 resmi yetkili ile bir sözleşmeli çalışan ve bir komite üyesi bulunuyor.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 155'e çıktı.

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