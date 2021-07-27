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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı

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Olimpiyatlarda korona krizi: Sayı 155'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 155'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 7 kişi arasında Japonya dışından gelen ve Tokyo'nun Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

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Kovid-19'a yakalananlar arasında 3 resmi yetkili ile bir sözleşmeli çalışan ve bir komite üyesi bulunuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 155'e çıktı.

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