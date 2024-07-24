Olimpiyatlar öncesinde Paris'te dehşet... Sporcular tedirgin...

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Olimpiyatların açılış törenine sadece birkaç gün kala oyunların düzenleneceği Paris dehşete düşüren bir olay ile çalkalanıyor. Paris'in ünlü Pigaile semtinde Avustralyalı genç bir kadın iddiaya göre bir grubun cinsel saldırısına uğradı. 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece gerçekleşen olayda elbisesini ters giymiş olan üstü başı yırtılmış kadın, Paris'in ünlü kulübü Moulin Rouge sadece birkaç metre ötede bir kebap restoranına girerek içerideki müşterilerden ve çalışanlardan yardım istedi. Restoranda bulunanların yardımı ile hastaneye kaldırılan kadının ismi verilmedi. Fransız medyası 25 yaşındaki Avustralyalı kadına 5 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

MAĞDURUN İSMİ PAYLAŞILMADI



Paris savcılığı olayın soruşturulduğunu açıkladı. Avustralya Büyükelçiliği ise Paris'te saldırıya uğrayan bir vatandaşlarına yardım sağladıklarını açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Bunun çok travmatik bir olay olduğunu anlıyoruz ve yardım sağlamaya hazırız" denildi. Mağdurun mahremiyetini korumak için başka bir bilgi verilmedi.

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Açılışta 45 bin polis görev alacak.

'TEK BAŞINIZA DOLAŞMAYIN'



Paris 2024 Düzenleme Komitesi Başkanı Tony Estanguet, Olimpiyat Oyunları başladığında Paris'in dünyanın en güvenli yeri olacağını vaat etmişti. Ancak Paris'teki güvenlik sorunları gündeme oturdu. 1 ay boyunca 10 binden fazla sporcu ve 15 milyondan fazla turiste ev sahipliği yapacak şehirde yaşanan bu olay, takımları ve sporcuları tedirgin etti.



Avustralya kafilesi sporcularını olaydan haberdar ettiklerini açıkladı. Avustralya Olimpiyat Takımı'nın halkla ilişkiler ve iletişim şefi Strath Gordon, Avustralyalı sporcuların Fransa'ya indiklerinden beri herhangi bir tehdit almadıklarını ancak atletlere kamuya açık yerlerde Avustralya formalarını giymemelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Avustralya Takımı'nın başhekimi Anna Meares ise sporcuları tek başına dolaşmamaları, toplu halde gezmeleri ve sivil kıyafet giymeleri konusunda uyardı.

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TERÖR TEHDİDİ



Sporcuların güvenliği yanında Paris Olimpiyatları terör tehdidi ile de karşı karşıya. Fransız istihbaratı geçtiğimiz günlerde oyunlara saldırı hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'in Afganistan koluna mensup kişileri göz altına aldıklarını açıklamıştı. Öte yandan Fransız güvenlik yetkilileri, 26 Temmuz Cuma günü Seine Nehri'nde açık hava töreniyle başlayacak Olimpiyat Oyunları öncesinde alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı. Şehirde 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyatlar için her gün 35 bin polis memuru görev alacak. Açılış töreninde ise 45 bin memur güvenliği sağlayacak. Polislere ek olarak 10 bin asker de Paris bölgesinde güvenliği sağlayacak.