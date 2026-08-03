Olimpiyata dönüş pazarlığı Rusya’da tartışma yarattı

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), geçen ay verdiği kararla Rusya’nın olimpiyat oyunlarına dönmesinin yolunu açması, Rusya’da beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rus Olimpiyat Komitesi (ROC), Ukrayna Olimpiyat Komitesi’nin (UOC) faaliyet alanlarındaki spor kuruluşlarını üyelik yapısından çıkarmayı ve bu bölgelerde faaliyet yürütmemeyi taahhüt etti. Politico’nun haberine göre ROC’nin verdiği bu taahhüt savaş yanlısı ve milliyetçi çevreler tarafından “taviz” ve “ihanet” olarak nitelendirildi.

O İFADE DİKKAT ÇEKTİ

IOC İcra Kurulu geçen ay Rus Olimpiyat Komitesi’ne yönelik yaptırımı kaldırma kararı almıştı. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın “sağduyu kazandı” diyerek diplomatik bir zafer olarak sunduğu gelişmenin ayrıntıları ise Rusya’daki bazı çervelerde rahatsızlık yaratmışa benziyor. IOC’nin 7 Temmuz tarihli açıklamasına göre Rusya, Ukrayna Olimpiyat Komitesi’nin yetki alanındaki topraklarda faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etti. Bu ifade bazı Rus milliyetçi çevreler tarafından Rusya’nın 2022’de işgal ettiği Donetsk, Lughansk, Herson, Zaporojye ve 2014’te işgal ettiği Kırım bölgelerinin olimpik kurumlar açısından Ukrayna’ya terki olarak yorumlandı. Rusya lideri Vladimir Putin’in “sonsuza kadar Rus toprağı” olarak nitelendirdiği bu bölgeler, IOC tarafından spor hukuku açısından Ukrayna Olimpiyat Komitesi’nin yetki alanı kabul ediyor.

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‘HAİNLER KOMİTESİ’

Savaş muhabiri Dmitri Steşin, “Olimpiyatlara gitmek uğruna ülkenin bir bölümünden vazgeçildi” yorumunu yaparken, bazı savaş yanlısı Telegram kanalları ROC yönetimini “Hainler Komitesi” diye hedef aldı. Sosyal medyada etkili bir başka savaş yanlısı Telegram kanalı Verum Regnum da Spor Bakanı Mihail Degtyarev’e “Kırım kimin Degtyarev” diyerek tepki gösterdi. Degtyarev ise tartışmaları yatıştırmaya çalışarak bölgesel olimpiyat konseylerinin zaten 2024’te dağıtıldığını ve IOC’ye verilen taahhüdün yeni bir geri adım anlamına gelmediğini savundu. Ukrayna, Rus olimpik kurumlarının işgal altındaki bölgelerle bağını fiilen koparmadığı gerekçesiyle kararın iptali için Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvururken, IOC’nin geçen ay verdiği karar Rusya’nın olimpiyatlara doğrudan dönüşü anlamına gelmiyor. Komite, Rusya’nın bayrak, marş ve diğer ulusal sembolleri kullanımı hakkında 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde karar verileceğini açıkladı.

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GENERALLERİN PARTİSİNE KURYELİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da önceki gün Rus ordusunun üst düzey komutanlarını hedef alan bir bombalı suikast girişimi yaşandı. Hedefine ulaşamadan infilak eden bomba 5 kişinin ölümüne, yaklaşık 30 kişinin yaralanmasına yol açtı. Suikastın hedefinin Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı General Aleksander Çayko olduğu öne sürüldü. Saldırı, cumartesi akşamı Moskova merkezindeki Balzi Rossi isimli restoranın girişinde meydana geldi. İddiaya göre restoranda Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey komutanlar doğum günü kutlaması için toplanmıştı. Restorana gelen bir kadın kurye elindeki paketin içerideki konuklardan birine gönderildiğini söyledi.

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Güvenlik görevlisinin paketi kontrol etmek istemesinin ardından bomba uzaktan infilak ettirilerek patladı. Rus soruşturma makamlarına göre pakette yaklaşık 1 kilogram TNT ve şarapnel etkisini artıracak metal parçaları bulunuyordu. Patlamada güvenlik görevlisi, kurye ve bir kişi olay yerinde öldü; iki yaralı da hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer 6 yaralının durumunun kritik olduğunu açıkladı. Kurye kadının suikast ekibinden olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Sosyal medyada General Çayko’nun da partide bulunduğu ve saldırının onu hedef aldığı iddia edilirken, Rus makamları restoranda bulunan kişilerin kimliklerini açıklamadı. Olayın ardından Moskova’da güvenlik önlemleri artırıldı.